El alcalde de Alfafar vuelve a las redes tras nueve meses de ausencia

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha reaparecido en sus redes sociales particulares, tras nueve meses de ausencia. La despedida se produjo en el mes de julio de 2025, cuando en una escueta carta, el dirigente popular advertía a sus seguidores de que ya no aparecería por internet debido al "odio y acoso" que sufría a través de comentarios y apelaba a su "salud mental" y a su familia para apartarse de esta exposición pública.

Este lunes, Adsuara actualizaba su foto de perfil de Facebook con una imagen de él de espaldas y una frase: "preparats per al futur". No da más explicaciones sobre su vuelta o si eso significa que retoma su presencia en las redes sociales, como antes. En su historia ha compartido un vídeo sobre las obras en el camino del cementerio en el que cuenta los trabajos que se están realizando y comparte un comunicado del grupo municipal popular en el que critican los insultos y la forma de hacer política del PSPV-PSOE local.

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La presencia del primer edil no ha sido nula durante estos nueve meses (casi un parto), sino que ha protagonizado vídeos oficiales de las redes sociales municipales. Su desaparición fue solo a nivel personal y por su propia voluntad, y parece que ahora regresa con más fuerza y preparado para encarar el futuro, con las elecciones municipales a poco más de un año.