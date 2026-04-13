Burjassot celebra la VI Exposición de Orquídeas y otras Plantas

La Ciudad de los Silos, de la mano de la asociación Amics de les Orquídies de Burjassot (AOB) con la colaboración del Ayuntamiento a través de la empresa pública Cemef, celebró este pasado fin de semana–, bajo la emblemática estructura de madera del Antiguo Mercado Municipal, su VI Exposición de Orquídeas y otras Plantas.

La feria, así se denominó este encuentro en las anteriores ediciones, reunió un total de 26 establecimientos viveristas con el objetivo de contribuir a la “promoción de acciones de conservación y educación ambiental de toda clase de orquídeas” y a “fomentar la afición a la botánica en general”. De este modo lo han explicado, en reiteradas ocasiones, desde el colectivo sin ánimo de lucro AOB.

Junto a la reina de la exposición, la tropical orquídea, el numeroso público que visitó la exposición tuvo la oportunidad de contemplar, y adquirir, otras especies vegetales como cactus, bonsáis, begonias y bromelias.

Además del mercadillo floral a lo largo de tres jornadas –de viernes a domingo–, la VI Exposición de Orquídeas y otras Plantas incluyó charlas y talleres sobre los distintos medios de cultivo, trasplantes y uso de productos fitosanitarios.