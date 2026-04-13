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Burjassot celebra la VI Exposición de Orquídeas y otras Plantas

La Ciudad de los Silos acogió su VI Exposición de Orquídeas y otras Plantas, organizada por Amics de les Orquídies de Burjassot y con apoyo del Ayuntamiento, reuniendo viveristas y diversas especies vegetales

El Antiguo Mercado Municipal de Burjassot, el pasado sábado, en la feria de las orquídeas.

El Antiguo Mercado Municipal de Burjassot, el pasado sábado, en la feria de las orquídeas. / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

La Ciudad de los Silos, de la mano de la asociación Amics de les Orquídies de Burjassot (AOB) con la colaboración del Ayuntamiento a través de la empresa pública Cemef, celebró este pasado fin de semana–, bajo la emblemática estructura de madera del Antiguo Mercado Municipal, su VI Exposición de Orquídeas y otras Plantas.

La feria, así se denominó este encuentro en las anteriores ediciones, reunió un total de 26 establecimientos viveristas con el objetivo de contribuir a la “promoción de acciones de conservación y educación ambiental de toda clase de orquídeas” y a “fomentar la afición a la botánica en general”. De este modo lo han explicado, en reiteradas ocasiones, desde el colectivo sin ánimo de lucro AOB.

Junto a la reina de la exposición, la tropical orquídea, el numeroso público que visitó la exposición tuvo la oportunidad de contemplar, y adquirir, otras especies vegetales como cactus, bonsáis, begonias y bromelias.

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Además del mercadillo floral a lo largo de tres jornadas –de viernes a domingo–, la VI Exposición de Orquídeas y otras Plantas incluyó charlas y talleres sobre los distintos medios de cultivo, trasplantes y uso de productos fitosanitarios.

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