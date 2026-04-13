Catarroja inicia la rehabilitación de su sede de Servicios Sociales, afectada por la dana, con fondos estatales y un plazo de cuatro meses

La sede de los Servicios Sociales de Catarroja, ubicada en la avenida Rei en Jaume I, sufrió importantes daños en la dana del 29 de octubre de 2024 que la dejaron inutilizada. Después de 17 meeses, el consistorio ya ha iniciado su rehabilitación con una inversión que supera los 429.000 euros, financiados con fondos estatales, y que permitirá recuperar este local para la atención de los usuarios. Hasta ahora, el sevicio se prestaba en dos edificios municipales, el Espai Barraques y la sala de exposiciones del Palau Vivanco, donde se tuvo que reubicarse tras la riada.

Daños de la dana

El local, de casi 400 metros cuadrados, quedó completamente anegado por el agua, que alcanzaó un nivel de 1,50 metros, y el barro. Los daños se registraron en toda la carpintería interior de madera, rodapié, mobiliario y particiones con acristalamiento, y además de humedades en paramentos verticales de pladur, y pérdida de la señalización y el equipamiento. Todas las instalaciones de electricidad, ventilación y climatización quedadron inservibles.

Plazo de ejecución de cuatro meses

El Ayuntamiento acaba de iniciar los trabajos que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación definida en el proyecto tiene por objeto la reconstrucción y la restitución del local con el objeto de garantizar la funcionalidad y seguridad del uso administrativo, en definitiva, consiste en volver a dotar al local con dimensiones suficientes para permitir este uso, que cumpla con las medidas de seguridad para prevenir incendios y de accesibilidad para todas las personas con la máxima autonomía posible.

Para ello, se ha previsto el desmontaje de instalaciones dañadas, la restitución de instalación eléctrica, fontanería, ventilación, aire acondicionado e informática, y la de la instalación de detección y protección contra incendios. También se están realizando trabajos de albañilería en la tabiquería interior y la restitución de las separaciones de los despachos mediante vidrios y revestimientos de madera. Además, se acometerá la recuperación de la carpintería interior y exterior y la señalización.