Concentración
Centenares de personas se manifiestan en Burjassot en memoria de Guillem Agulló
La marcha estuvo organizada por la Associació Cultural Bassot con la colaboración de diversos colectivos antifascistas
La Muixeranga volvió el pasado sábado –11 de abril– a tomar las calles de Burjassot en honor de su vecino Guillem Agulló i Salvador en el XXXIII aniversario de su muerte. Este año los actos en su memoria, organizados por la Associació Cultural Bassot con la colaboración de diversos colectivos antifascistas, tuvieron como lema “Per tu i per totes la lluita continua. 33 anys sense tu. No hauràs marxat en va, Guillem”.
Al atardecer, a las puertas del Ayuntamiento de Burjassot, donde se desplegó una pancarta con la inscripción “Guillem, la teua lluita a les nostres mans”, centenares de personas se concentraron para gritar “no al fascismo”, “no a la intolerancia” y “por una tierra de todo el mundo”. Allí la organización leyó un manifiesto reivindicativo y, a continuación, una marcha multicolor recorrió las calles hasta las instalaciones de Bassot.
Presentación de libro y charla
Además de la manifestación, horas antes por la mañana y por la tarde en Ca Bassot, el homenaje a Guillem Agulló incluyó la presentación del libro ‘L’assassinat de Guillem: mentides, feixistes i togues’, del sociólogo Rafa Xambó, y la charla “Les lluites de Guillem avui”.
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