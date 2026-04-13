Cristiano Ronaldo, Benzema y Yamal: las joyas de la Valencia Card Show que han atraído a miles de coleccionistas a Silla

La fiebre por las "cards", lo cromos de toda la vida, de fútbol o del universo Pokemonsigue al rojo vivo. Así lo demuestra las miles de personas que durante el fin de semana han visitado en Silla la Valencia Card Show, que en esta tercera edición ha superado todas las expectativas, superando en el primer día la asistencia del evento anterior. Coleccionistas de todas partes de España y también de Europa se reunieron este 11 y 12 de abril en La Nau de Silla.

Este año había varios tesoros mostrados por coleccionistas, algunos a la venta y otros no. Por ejemplo, uno de los más cotizados en sin duda una tarjeta gradeada (que ha pasado los controles de autenticidad) de Cristiano Ronaldo, por 3.000 euros. Dentro de las joyas, solo para exposición pública, se encontraban unas botas usadas por Lamine Yamal valoradas en más de 25.000€, otras ed sucompañero en El FC Barcelona Pedri, y las especiales del Balón de Oro de Benzema, de las que solo existen cuatro en el mundo, y que se podían ver este finde en Silla.

La concejala Trini Martínez charla con los coleccionistas. / A.S.

Además, este año la tercera edición de Valencia Card Show tenía como invitado especial al exportero de la década dorada del Valencia CF y Real Madrid, Santiago Cañizares, que firmó autógrafos y un gran número de cromos. "He firmado verdaderas reliquia", señalaba.

Asistencia masiva

Fuera edl mundo fútbol, las ETB "cajas de entrenador de élite" de Pokemon fueron también de los objetos más solicitados. "Estamos muy contentos, la acogida ha sido muy buena. En esta tercera edición hemos batido el récord con más asistencia de la primera y segunda edición junta. Seguimos en una nube, flipando", señalaban los organizadores del Valencia Card Show, quien agradeció a la gente "su gran comportamiento", al Ayuntamiento de Silla "por brindarnos esta oportunidad" y a los voluntarios "por ayudarnos". "Vamos a seguir creciendo, cada año va a más, y seguro que el siguiente va mejor y con más sorpresas".

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El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, por su parte, Celebró que se eligiera el municipio para albergar este encuentro, "y que sirva no solo para que conozcan el municipio, sino también para generar riqueza para nuestros negocios locales.