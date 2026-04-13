L'Horta Nord y Sud celebran San Vicent Ferrer: estos son los municipios que harán fiesta el lunes 13 de abril

Este lunes 13 de abril es fiesta en la ciudad de Valencia por San Vicent Ferrer. Esta festividad siempre se celebra una semana después al Lunes de Pascua y es un festivo tanto en Valencia, Alicante y Castellón, concretamente en 204 municipios, como patrón de la Comunitat Valenciana. No obstante, no todos han considerado esta fecha como tal.

En la comarca de l'Horta solo 29 localidades, de las 43, tiene marcada esta fecha en el calendario, y es dónde los comercios y servicios permanecerán cerrados durante toda la jornada. En l'Horta Nord, especialmente, San Vicent es una fiesta de relevancia local que se celebra con mucha tradición, como es el caso de Tavernes Blanques o Moncada, entre otros.

Los municipios dónde este lunes 13 es festivo son 16 en l'Horta Nord: Albalat dels Sorells, Alboraia, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Foios, Godella, Massalfassar, Meliana, Museros, Paterna, Puçol, Rafelbunyol, Rocafort y Tavernes Blanques.

En l'Horta Sud son 14 los municipios que tienen fiesta este lunes: Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent y Xirivella.