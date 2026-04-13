Vivienda
El Puig apremia a la Generalitat a desbloquear la ampliación del polígono y la zona residencial con vivienda asequible
El Ayuntamiento traslada al director general de Urbanismo estas dos demandas del municipio para su futuro desarrollo
El desbloqueo de la ampliación del polígono industrial de la estación y el desarrollo de una nueva zona residencial, que comprende desde la calle de l’Estació, la avenida València y el puente del cementerio, destinada a vivienda asequible, son dos de las demandas que El Puig de Santa Maria ha trasaldado a la dirección general de Urbanismo y que considera claves para su desarrollo futuro.
El alcalde, Marc Oriola, y el teniente de Alcaldía, Vicent Porta, se reunieron la semana pasada con su responsable, Miguel Ángel Ivorra, para analizar el estado de estas dos actuaciones y explorar posibles vías que permitan impulsarlas.
En lo que respecta al polígono industrial de la estación, durante la reunión se expusieron las dificultades existentes para avanzar en su ampliación mientras no se complete antes la urbanización del sector actual. Ante esta situación, el consistorio estudia fórmulas que puedan facilitar el desarrollo de esta área, considerada clave para generar nuevas oportunidades económicas y de implantación empresarial en el municipio.
Vivienda asequible
Otro de los asuntos centrales del encuentro fue el proyecto de urbanización de los solares comprendidos entre la calle de l’Estació, la avenida València y el puente del cementerio, una actuación que permitiría incorporar nueva oferta de vivienda asequible. Desde el Ayuntamiento se recordó que esta iniciativa se planteó al inicio de la legislatura, pero que la conselleria condicionó su visto bueno al avance previo de otros sectores urbanizables ya iniciados en el casco urbano.
En este sentido, los responsables municipales defendieron que los avances registrados en la zona de Puig Nord refuerzan ahora la justificación del proyecto. Según expusieron, este desarrollo permitiría sumar nuevas viviendas de protección pública impulsadas por iniciativa privada a las 190 previstas en los solares municipales que ya fueron cedidos a la Generalitat.
El Ayuntamiento sostiene que esta actuación responde a una necesidad real del municipio, marcada por la creciente dificultad de acceso a la vivienda por parte de jóvenes y familias. Además, destaca que se trata de un ámbito próximo a la estación y conectado con la continuidad urbana del pueblo, lo que favorecería un crecimiento ordenado y coherente con el entorno.
El municipio con mayor vivienda pública
En materia de vivienda, el consistorio subraya que El Puig es actualmente el municipio con mayor volumen de vivienda protegida proyectada de toda la comarca. Aun así, desde el Ayuntamiento se considera que esta cifra sigue siendo insuficiente para dar respuesta a la demanda existente, motivo por el que se sigue trabajando para promover nuevos proyectos y ampliar la oferta asequible en el municipio.
La reunión también sirvió para abordar la situación de los solares municipales cedidos a la Generalitat para la construcción de vivienda protegida, que siguen pendientes de la adjudicación a la empresa encargada de las obras. La licitación de estas parcelas forma parte del Plan Vive, orientado a ampliar la oferta de vivienda protegida mediante colaboración público-privada.
Prioridades
Para el alcalde del Puig, Marc Oriola, “las políticas de vivienda deben situarse entre las principales prioridades de las administraciones públicas, porque dar respuesta a la necesidad de vivienda asequible es fundamental para el presente y el futuro de nuestros pueblos”.
Por su parte, el teniente de Alcaldía, Vicent Porta, ha señalado que “desde el Ayuntamiento estamos trabajando para favorecer la creación de vivienda asequible real para las personas del pueblo que más la necesitan, siempre desde una planificación ordenada y ajustada a las necesidades del municipio”.
Con esta reunión, el Ayuntamiento del Puig continúa avanzando en la defensa de proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio, tanto desde el punto de vista económico como residencial, y mantiene su voluntad de colaboración con la Generalitat para facilitar iniciativas que contribuyan a mejorar las oportunidades y la calidad de vida de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- La lluvia obliga a la Aemet a activar los avisos por fuertes precipitaciones con tormenta en la C. Valenciana: las zonas más afectadas y cuándo llegará lo peor
- La ampliación en 12 hospitales valencianos y la construcción del nuevo Arnau aumentarán en un 17,9 % las camas públicas
- El Aeropuerto de València refuerza su papel como hub internacional con las escalas a Asia desde Helsinki
- Una persecución en Alaquàs termina con un coche policial empotrado e incendiado y una mujer evacuada al hospital
- Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
- Parc Central: entre la pobreza y la opulencia
- Oportunidad de una nueva vida: Millares busca gestor para reabrir su albergue tras más de dos años cerrado