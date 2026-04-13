El Torrent CF desciende a Tercera: "Nos hemos visto obligados a luchar contra numerosos factores externos y ajenos al club"

El Torrent CF vuelve a ser equipo de Tercera División. La derrota este domingo por 2-1 en Mallorca ante el Poblense, acabó de hundir en la tabla a los de Toni Seligrat que ya ha certificado de manera matemática el descenso con solo 27 puntos a falta de tres jornadas para terminar la Liga.

Solo un año les ha durado la alegría del ascenso a este equipo, que logró un hito al clasificarse para segunda ronda en la Copa del Rey y enfrentarse a un Primera como el Betis, aunque no lo hizo en su campo, el Sant Gregori, sino en el del Levante UD, por estar en obras, algo que provocó un cruce de reproches entre club y consistorio, que indirectamente ha recordado la entidad en su comunicado oficial tras materializarse el descenso:

"Una temporada de lucha constante y un curso deportivo marcado por la adversidad, en un contexto difícil. No podemos obviar que este equipo ha tenido que competir en una temporada muy compleja, donde nos hemos visto obligados a luchar contra numerosos factores externos y ajenos a la voluntad del club que han condicionado nuestro camino desde el inicio. A pesar de los obstáculos, hemos defendido nuestra identidad con orgullo y dignidad, en cada ciudad, contra cada rival, con la responsabilidad de defender nuestro escudo y el honor de representar a nuestra ciudad, Torrent", comienza el comunicado, publicado apenas unas horas después de acabar el encuentro en Mallorca.

"Temporada tras temporada durante los últimos 10 años, hemos alcanzado todos y cada uno de los retos que nos hemos marcado, difíciles, para algunos eran inalcanzables, se han convertido en realidad y en aquellos donde el resultado ha sido distinto, ha sido bajo circunstancias en las que nos han permitido llegar hasta donde nos han dejado"

El club, quiere dar también esperanza a su afición, a la que asegura que seguirá luchando por seguir alcanzando objetivos: "Somos una estructura inquebrantable y queremos ser tajantes, este descenso no frena el proyecto global del Torrent CF. Nuestra entidad es más que un resultado, somos una estructura sólida compuesta por más de 1.200 jugadores/as que cada día visten nuestros colores y defienden nuestros valores. El crecimiento de nuestra cantera, y la consolidación de nuestra base siguen siendo el motor que nos impulsa y en el cual seguiremos trabajando con los objetivos e ilusiones intactas. El fútbol, como la vida, nos pone a prueba y nuestras metas permanecen inalterables, nuestro compromiso es innegociable, nuestro trabajo incansable y nuestra ilusión por seguir viendo crecer al club de nuestra ciudad está más viva que nunca", señala.

Mal proyecto deportivo

Este comunicado, sin embargo, no ha tenido demasiadas buenas reacciones en redes sociales por parte de los aficionados, que acusan al club de falta de planificación, además de "deshacer" al equipo con el que consiguió el ascenso vendiendo a los jugadores de más nivel y cambiando al entrenador en noviembre cuando los resultados no se dieron en los primeros partidos de Liga.

Apoyo del Ayuntamiento

Por su parte, desde el equipo de gobierno y la alcaldesa. Amparo Folgado, les han transmitido su apoyo: "queremos trasladar que estamos muy orgullosos del Torrent CF, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento tanto en los momentos buenos como en los más difíciles.

Según el consistorio, aunque es cierto que este año no se han conseguido los resultados deportivos esperados, "para Torrent es un auténtico orgullo que el club decano haya llevado el nombre de nuestra ciudad por toda España. Además, esta temporada nos ha dejado momentos especiales como el partido de Copa del Rey frente al Real Betis, que fue una gran cita para el club y para la afición".

Por último, ánima al equipo en su nueva etapa: "Estamos convencidos de que el club volverá muy pronto a dar alegrías a su afición y a toda Torrent".