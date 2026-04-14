Albal celebra la Semana del Libro con actividades culturales y la quinta edición de su Feria del Libro

El municipio de Albal se prepara para conmemorar el Día del Libro con una variada oferta de actividades culturales que se desarrollarán entre los días 17 y 23 de abril. La iniciativa, impulsada por las concejalías de Cultura y Comercio del Ayuntamiento de Albal, cuenta con la colaboración de ACIXEA, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Unió Gremial y el SARC del área de Cultura de la Diputación de Valencia.

La programación arrancará el 17 de abril con la presentación del libro El Sant Caliç de la Catedral de Valencia, a cargo de su autor, Jorge Manuel Rodríguez, en la Casa de la Cultura. A continuación, la jornada se completará con un recital poético organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Poesía de Silla, que finalizará con un vino de honor.

El día 18 de abril estará dedicado al público familiar con un espectáculo de magia protagonizado por el Mago Pinchito, también en la Casa de la Cultura, una propuesta pensada para hacer disfrutar a grandes y pequeños.

Feria del Libro de Albal. / A.A.

Uno de los platos fuertes llegará el 19 de abril con la celebración de la quinta edición de la Feria del Libro de Albal, que tendrá lugar en el patio del CEIP San Blas en horario de mañana. Esta cita, organizada por Acixea, reunirá a lectores y amantes de la literatura en un ambiente festivo y participativo, donde además podrán conocer las últimas novedades del panorama literario, adquirir ejemplares y disfrutar de firmas de autores.

Finalmente, el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, la Biblioteca Municipal acogerá dos actividades destacadas: un cuentacuentos infantil titulado Més enllà del bosc, dirigido a niños y niñas mayores de cinco años, y una sesión de narración oral para adultos bajo el nombre Els contes com les cireres.

"Una oportunidad única"

La concejala de Cultura y Comercio, Raquel García, ha destacado la relevancia de esta iniciativa señalando que “la Semana del Libro es una oportunidad única para acercar la lectura a toda la ciudadanía, independientemente de la edad. Queremos que los libros formen parte del día a día de nuestros vecinos y vecinas, desde los más pequeños hasta las personas adultas”. Asimismo, ha subrayado que “fomentar la lectura es invertir en educación, en pensamiento crítico y en una sociedad más libre y formada”. En este sentido, también ha añadido que “con la Feria del Libro queremos dar un impulso al comercio local, apoyando a librerías y negocios del municipio y dinamizando la economía de Albal a través de la cultura”.

Desde la organización invitan a toda la ciudadanía a participar en estas actividades que tienen como objetivo fomentar la lectura y acercar la cultura a todos los públicos.

Albal se convierte así en un punto de encuentro para la literatura, consolidando una programación que apuesta por la cultura como herramienta de cohesión social y dinamización del municipio.