Alcàsser levantará un puente sobre el barranco para blindar la carretera de Albal ante futuras riadas

El Ayuntamiento de Alcàsser ha proyectado una solución definitiva para uno de los puntos inundables más críticos de su red viaria, tal y como se videnció y tras la dana del 29 de octubre de 2024. El consistorio construirá una puente en el camino de Albal sobre el barranco de Picassent, con el objetivo de garantizar la seguridad y la conectividad del municipio en caso de nuevas riadas. Se trata de una infraestructura elevada que sustituirá al actual paso. El consistorio, aporvechando las fondos para la reconstrucción otorgados por el Ministerio como municipio actado por la dana, ha encargado una memoria a Tragsa con una solución que no se limite a una simple reparación, sino a realizar una mejora técnica sustancial para evitar que el agua vuelva a rebasar la carretera en futuros episodios de lluvias intensas e impida la circulación viaria.

La catástrofe del pasado octubre demostró que la configuración actual de la vía, basada en un terraplén situado en zona inundable, es insuficiente. Durante el desbordamiento del barranco de Picassent, el agua no solo cortó el tráfico por completo, sino que arrasó infraestructuras y anegó parcelas agrícolas colindantes, perjudicando a los cultivos.

El actual paso por encima del barranco. / A.A.

Por ello, los técnicos han descartado la simple reposición del firme original, que mantendría el riesgo ante una nueva crecida del barranco de Picassent con un cauce muy pequeño por dicho paso. Así, la solución propuesta consiste en un puente de aproximadamente 45 metros de longitud, resuelto mediante varios vanos apoyados sobre pilas esbeltas que no reduzcan la sección hidráulica del barranco. La nueva plataforma tendrá un ancho total de 8,70 metros, distribuidos en seis metros para la calzada de vehículos y una senda segregada de 2,70 metros para peatones y ciclistas, mejorando así la seguridad vial de un vial muy transitado.

Inversión de dos millones de euros

El presupuesto total del proyecto asciende a 2.111.831,24 euros, una cuantía que será financiada íntegramente por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Este montante cubre tanto la ejecución material de la obra (estimada en 1,78 millones de euros) como los estudios técnicos previos de inundabilidad, geotecnia y topografía necesarios para blindar la estructura contra la erosión y la socavación.

Con esta actuación, Alcàsser busca no solo recuperar la normalidad, sino "mejorar la resiliencia" de su territorio. El puente permitirá que, ante nuevas crecidas del barranco, el flujo de agua pase por debajo de la plataforma sin interrumpir la circulación entre Alcàsser y Albal ni poner en peligro a los usuarios de la vía. Las obras se integrarán con el entorno mediante aletas de hormigón y protecciones de escollera para guiar los caudales y evitar daños en los campos de cultivo adyacentes.