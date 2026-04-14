Alcàsser levantará un puente sobre el barranco para blindar la carretera de Albal ante futuras riadas
El proyecto, valorado en 2,1 millones de euros y financiado por el Gobierno de España dentro del Plan Resiliencia, sustituirá el actual terraplén por una estructura elevada de 45 metros para evitar los cortes de tráfico por inundación
El Ayuntamiento de Alcàsser ha proyectado una solución definitiva para uno de los puntos inundables más críticos de su red viaria, tal y como se videnció y tras la dana del 29 de octubre de 2024. El consistorio construirá una puente en el camino de Albal sobre el barranco de Picassent, con el objetivo de garantizar la seguridad y la conectividad del municipio en caso de nuevas riadas. Se trata de una infraestructura elevada que sustituirá al actual paso. El consistorio, aporvechando las fondos para la reconstrucción otorgados por el Ministerio como municipio actado por la dana, ha encargado una memoria a Tragsa con una solución que no se limite a una simple reparación, sino a realizar una mejora técnica sustancial para evitar que el agua vuelva a rebasar la carretera en futuros episodios de lluvias intensas e impida la circulación viaria.
La catástrofe del pasado octubre demostró que la configuración actual de la vía, basada en un terraplén situado en zona inundable, es insuficiente. Durante el desbordamiento del barranco de Picassent, el agua no solo cortó el tráfico por completo, sino que arrasó infraestructuras y anegó parcelas agrícolas colindantes, perjudicando a los cultivos.
Por ello, los técnicos han descartado la simple reposición del firme original, que mantendría el riesgo ante una nueva crecida del barranco de Picassent con un cauce muy pequeño por dicho paso. Así, la solución propuesta consiste en un puente de aproximadamente 45 metros de longitud, resuelto mediante varios vanos apoyados sobre pilas esbeltas que no reduzcan la sección hidráulica del barranco. La nueva plataforma tendrá un ancho total de 8,70 metros, distribuidos en seis metros para la calzada de vehículos y una senda segregada de 2,70 metros para peatones y ciclistas, mejorando así la seguridad vial de un vial muy transitado.
Inversión de dos millones de euros
El presupuesto total del proyecto asciende a 2.111.831,24 euros, una cuantía que será financiada íntegramente por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Este montante cubre tanto la ejecución material de la obra (estimada en 1,78 millones de euros) como los estudios técnicos previos de inundabilidad, geotecnia y topografía necesarios para blindar la estructura contra la erosión y la socavación.
Con esta actuación, Alcàsser busca no solo recuperar la normalidad, sino "mejorar la resiliencia" de su territorio. El puente permitirá que, ante nuevas crecidas del barranco, el flujo de agua pase por debajo de la plataforma sin interrumpir la circulación entre Alcàsser y Albal ni poner en peligro a los usuarios de la vía. Las obras se integrarán con el entorno mediante aletas de hormigón y protecciones de escollera para guiar los caudales y evitar daños en los campos de cultivo adyacentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- La lluvia obliga a la Aemet a activar los avisos por fuertes precipitaciones con tormenta en la C. Valenciana: las zonas más afectadas y cuándo llegará lo peor
- La ampliación en 12 hospitales valencianos y la construcción del nuevo Arnau aumentarán en un 17,9 % las camas públicas
- El Aeropuerto de València refuerza su papel como hub internacional con las escalas a Asia desde Helsinki
- Una persecución en Alaquàs termina con un coche policial empotrado e incendiado y una mujer evacuada al hospital
- Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
- Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
- Parc Central: entre la pobreza y la opulencia