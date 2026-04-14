Alexandre Requena presenta en la Casa de Cultura de Burjassot su libro "El don de Alex"

Dentro de las actividades de animación lectora y fomento de la lectura del mes de abril de las Bibliotecas Municipales de Burjassot, llega a la Biblioteca Infantil la primera presentación literaria del mes.

El jueves 16 de abril, a las 19.00 horas, las puertas del citado espacio municipal se abrirán para Alexandre Requena García que presentará su libro, El don de Alex, de la Editorial Babidi-Bu Libros.

La historia de Alex

La obra presenta al lector a Alex, un joven que vive su día a día con una rutina vibrante y llena de color. Sin embargo, un desafío escolar lo obliga a enfrentar una pregunta crucial: ¿qué don puede aportar al mundo? Lo que comienza como una simple tarea se convierte en una aventura inesperada que lo empuja a conocerse a sí mismo. A través de un viaje personal lleno de sorpresas, Alex descubrirá que la clave para entender su valor reside en la confianza y en reconocer aquello que lo hace único.

Esta historia mágica fomenta la autoestima, la autenticidad y la sensibilidad, invitando a abrazar emociones y enfrentar miedos con valentía. Destaca la creatividad como medio de superación personal y subraya la importancia de la empatía, la inclusión y el respeto hacia uno mismo, los demás y el entorno, transmitiendo un valioso mensaje de cuidado a través del reciclaje.

El autor

Alexandre Requena García (Valencia, 1997) es estudiante de Psicología con formación en Turismo. Apasionado por el crecimiento personal y el bienestar emocional, descubrió en la biodanza una forma de conexión profunda consigo mismo. Antes de cada sesión, escribía pequeños relatos como vía de expresión, y fue su facilitadora quien lo animó a reconocer su talento creativo. Así nació su primer libro, con la ilusión de ayudar a los demás también desde las palabras.

Las ilustraciones del libro están a cargo de Lucía García de la Ossa.