Cultura
Alexandre Requena presenta en la Casa de Cultura de Burjassot su libro "El don de Alex"
La presentación del libro "El don de Alex" de Alexandre Requena García, programada para el 16 de abril en Burjassot, aborda la importancia de la autoestima, la autenticidad y la empatía en el camino hacia el autoconocimiento
Dentro de las actividades de animación lectora y fomento de la lectura del mes de abril de las Bibliotecas Municipales de Burjassot, llega a la Biblioteca Infantil la primera presentación literaria del mes.
El jueves 16 de abril, a las 19.00 horas, las puertas del citado espacio municipal se abrirán para Alexandre Requena García que presentará su libro, El don de Alex, de la Editorial Babidi-Bu Libros.
La historia de Alex
La obra presenta al lector a Alex, un joven que vive su día a día con una rutina vibrante y llena de color. Sin embargo, un desafío escolar lo obliga a enfrentar una pregunta crucial: ¿qué don puede aportar al mundo? Lo que comienza como una simple tarea se convierte en una aventura inesperada que lo empuja a conocerse a sí mismo. A través de un viaje personal lleno de sorpresas, Alex descubrirá que la clave para entender su valor reside en la confianza y en reconocer aquello que lo hace único.
Esta historia mágica fomenta la autoestima, la autenticidad y la sensibilidad, invitando a abrazar emociones y enfrentar miedos con valentía. Destaca la creatividad como medio de superación personal y subraya la importancia de la empatía, la inclusión y el respeto hacia uno mismo, los demás y el entorno, transmitiendo un valioso mensaje de cuidado a través del reciclaje.
El autor
Alexandre Requena García (Valencia, 1997) es estudiante de Psicología con formación en Turismo. Apasionado por el crecimiento personal y el bienestar emocional, descubrió en la biodanza una forma de conexión profunda consigo mismo. Antes de cada sesión, escribía pequeños relatos como vía de expresión, y fue su facilitadora quien lo animó a reconocer su talento creativo. Así nació su primer libro, con la ilusión de ayudar a los demás también desde las palabras.
Las ilustraciones del libro están a cargo de Lucía García de la Ossa.
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