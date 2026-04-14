El Ayuntamiento de Puçol abre el plazo para solicitar una vivienda tras la rehabilitación de inmuebles

Tras la rehabilitación de inmuebles del parque público de Puçol, el Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar la adjudicación de una de estas viviendas. A partir de este 15 de abril, los interesados pueden solicitar cita previa como primer paso para optar a una de ellas.

Así, los solicitantes recibirán información y orientación en el proceso en una primera fase, en la que también se realizará la criba del 15 al 23 de abril en el edificio de Bienestar Social, en horario de 15:30 a 19:30 horas (excepto fines de semana), y está orientada a asesorar a los solicitantes. Para participar es imprescindible haber solicitado previamente cita.

Posteriormente y tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrirá la Fase 2, con la presentación de solicitudes, que podrá realizarse de forma presencial —los días 27, 28, 29 y 30 de abril, 4, 5, 6 y 7 de mayo, y el 11 de mayo, también con cita previa— en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento; o de forma telemática del 27 de abril al 11 de mayo, opción que ofrece mayor agilidad y disponibilidad horaria, aunque requiere certificado electrónico.

Rehabilitación

Las viviendas han sido objeto de una renovación integral que incluye mejoras en cocinas y baños, sustitución de carpinterías, actualización de instalaciones (fontanería, electricidad, saneamiento, iluminación, climatización y agua caliente), así como trabajos de pintura, limpieza y adecuación general.

Podrán optar a estas viviendas aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos: formar parte de una unidad de convivencia de al menos dos miembros, estar empadronado en Puçol con una antigüedad mínima de 12 meses, tener nacionalidad española o residencia legal en España, no ser titular de otra vivienda y estar inscrito en el registro de vivienda de la Generalitat Valenciana (EVha), además de no tener deudas con el Ayuntamiento de Puçol.

Acceso a la vivienda

La concejal de patrimonio, Nuria Sebastià, ha destacado que «este tipo de inversiones ponen el foco en una de las principales necesidades actuales, como es el acceso a la vivienda». Por su parte, la alcaldesa, Paz Carceller, ha subrayado que esta actuación se financia con fondos europeos EDIL, «una inversión histórica que permitirá seguir desarrollando el futuro del municipio en beneficio de nuestros vecinos».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Puçol refuerza su compromiso con las políticas sociales y facilita el acceso a una vivienda digna a quienes más lo necesitan.