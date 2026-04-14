Burjassot acoge tres jornadas del ecoparque móvil metropolitano en el mes de abril
El ecoparque móvil de la Emtre regresa a Burjassot el jueves 16 de abril para facilitar a los vecinos el reciclaje de enseres domésticos, permaneciendo en el estacionamiento de Las Palmeras hasta el sábado por la mañana.
El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) regresará a Burjassot este próximo jueves, día 16 de abril, donde permanecerá hasta el sábado 18. Como de costumbre, los operarios de la Emtre instalarán el multicontenedor de desechos domésticos en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Durante la jornada sabatina el ecoparque solamente estará operativo en horario matutino.
Tanto desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot como desde la Entidad Metropolitana agradecen a los usuarios del ecoparque su contribución a “concienciar a la población sobre el correcto reciclaje de aquellos enseres domésticos sin contenedor específico”, lo que redunda en “el ahorro de materias primas y de energía”.
Asimismo la Emtre y el Consistorio aconsejan a la ciudadanía “reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de aquellos enseres domésticos para los que no hay contenedor específico, “llevarlos al ecoparque” para su reciclaje.
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