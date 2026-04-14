Compromís denuncia “hipocresía” del PP de Quart de Poblet por pedir más juzgados mientras la Generalitat recorta seis refuerzos

Compromís per Quart de Poblet ha cargado este martes contra el Partido Popular local por reclamar en el pleno municipal más juzgados y más recursos para la administración de justicia en el municipio mientras, al mismo tiempo, el gobierno autonómico del que forma parte su partido ha acordado eliminar seis puestos de refuerzo en el Tribunal de Instancia de la localidad.

La formación valencianista denuncia una “profunda incoherencia” del Partido Popular después de que en febrero defendiera una moción para exigir un nuevo juzgado y más personal ante la saturación del sistema judicial en Quart de Poblet. Según la nota difundida por Compromís, esa reclamación "choca" con la resolución de la Dirección General de Justicia y Autogobierno que fija para el 30 de junio de 2026 el fin de los puestos de refuerzo en distintos órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.

"Impacto directo" y "mayor colapso"

En el caso de Quart de Poblet, la medida supondrá la supresión de seis plazas de apoyo en el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia, todas ellas con cese previsto en esa misma fecha. Para Compromís, el recorte tendrá un "impacto directo" en el funcionamiento diario de la justicia local, con más retrasos en los procedimientos, mayor colapso en los juzgados y una peor atención a la ciudadanía.

El portavoz adjunto de Compromís en Quart de Poblet, Lluís Miquel Campos, sostiene que “no se puede venir al Ayuntamiento a exigir más juzgados mientras, desde la Generalitat, el mismo partido está recortando personal y recursos que permiten que el sistema funcione”. A su juicio, la situación no es solo una contradicción política, sino una forma de “jugar con las necesidades reales de la ciudadanía”.

Campos insiste además en que no se trata de un debate político abstracto, sino de una decisión con efectos concretos sobre el servicio público de justicia en el municipio. En esa línea, Compromís acusa al PP de mantener un discurso “contradictorio y oportunista”, con declaraciones públicas en un sentido y decisiones de gobierno en el contrario.

Que le exija los medios al PP en la Generalitat

Por ello, la coalición reclama al PP de Quart de Poblet que traslade esta exigencia a su propio gobierno en la Generalitat y pida una rectificación inmediata para mantener los recursos necesarios en los juzgados de la localidad. Compromís sostiene que, de lo contrario, las mociones aprobadas o defendidas en el pleno municipal quedarán reducidas a un mero “aparador político”.