El conseller Valderrama anuncia en Alfafar 1.250 plazas de formación policial en 2026 para la Comunitat Valenciana

Alfafar ha acogido este martes la reunión entre el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, responsables autonómicos y los jefes de las policías locales de la comarca de l’Horta Sud, en un encuentro centrado en el refuerzo de la seguridad pública y la mejora de la formación policial. También han estado presentes el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y el director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig.

Durante la jornada, el conseller ha presentado la oferta formativa impulsada por la Conselleria de Emergencias e Interior para 2026, que contempla 1.250 plazas y un total de 1.235 horas lectivas distribuidas en 19 cursos monográficos, dirigidos a policías locales de toda la Comunitat Valenciana.

El conseller ha afirmado que la programación anual planificada por su departamento refleja “una apuesta prioritaria por la formación del personal de seguridad pública centrada en el compromiso con el territorio y en la especialización y actualización de conocimientos”.

Formación

En este sentido, ha manifestado que el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) está promoviendo “una formación de excelencia que, por primera vez, llega a las tres provincias y que garantiza que cada agente tenga las mejores herramientas teóricas y prácticas para proteger a la ciudadanía”. Esta descentralización formativa, según ha explicado, permitirá realizar hasta 38 ediciones de estos 19 cursos monográficos.

“La formación de nuestros cuerpos de Policía Local no es solo una inversión en técnica y profesionalidad, sino una garantía de libertad y convivencia en cada calle de la Comunitat”, ha señalado Valderrama, que ha incidido también en que “una policía más formada es una sociedad más segura”.

Un momento de la reunión. / A. A.

El conseller ha destacado además la labor formativa que realiza el IVASPE no solo en la escala básica de la Policía Local, sino también para lograr la máxima profesionalización en las escalas ejecutiva, técnica y superior, todo ello “con el fin de contar con unas plantillas modernas y avanzadas”.

Hasta la fecha, ya se han impartido nueve de estos cursos monográficos para policías locales en materias como la formación de personal instructor, las actuaciones ante delitos de usurpación y allanamiento de morada, el uso de dispositivos electrónicos de control o la seguridad en festejos taurinos tradicionales. Además, este mismo martes se inicia en la sede en Cheste un curso destinado a la capacitación y perfeccionamiento en el empleo táctico del escudo de protección en situaciones críticas.

Cuestiones claves para l'Horta Sud

Por su parte, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales para mejorar la seguridad ciudadana. Adsuara ha explicado que durante la reunión se han abordado cuestiones clave para los municipios de l’Horta Sud, como el incremento de plantillas policiales, la ampliación de sistemas de videovigilancia, el refuerzo de la atención a víctimas de violencia de género y la potenciación de la policía de proximidad.

El alcalde ha incidido especialmente en la necesidad de apostar por la prevención. “Debemos impulsar campañas que no solo reaccionen ante los problemas, sino que se adelanten a ellos, con más controles, presencia en los barrios y colaboración con los centros educativos para formar a los más jóvenes en materia de seguridad”, explica y concluye señalando que el objetivo es consolidar un modelo policial cercano: “Queremos una policía que esté en la calle, que proteja, que sirva y que ayude a la ciudadanía”.

Otras acciones formativas

Las acciones formativas específicas dirigidas al personal de seguridad se distribuyen entre las sedes del IVASPE en Elche, Cheste y Castellón de la Plana y contemplan especialización en prevención, atención ciudadana y gestión de conflictos en entornos turísticos, violencia contra las mujeres, vehículos de movilidad personal, alcohol y drogas en la conducción o manejo de situaciones con personas con adicciones y problemas de salud mental, entre otros.

Estas actividades monográficas para policías locales se verán completadas con formación transversal, dirigida también al personal de Emergencias, en redes de comunicaciones críticas, uso de drones, intervención en accidentes con vehículos eléctricos o planificación ante emergencias.