Detenida en Valencia una mujer por robar carteras en un centro comercial

Una mujer de 26 años y nacionalidad búlgara ha sido detenida por la Guardia Civil como autora de tres delitos de hurto que tuvieron lugar en un centro comercial de la provincia de Valencia. Los agentes del Puesto Principal de Aldaia se hicieron cargo de la investigación.

Mientras tres de ellos prestaban servicio en el centro comercial de la provincia de Valencia, fueron requeridos por la jefa de seguridad de un establecimiento. Esta les comunicó que, en el interior de la tienda, se encontraba una mujer que podía estar relacionada con un delito de hurto ocurrido allí en el mes de enero.

Una vez en el lugar, localizaron e interceptaron a la persona y tras mostrar una actitud sospechosa, procedieron al registro superficial de sus pertenencias. Fue aquí donde se percataron que entre su ropa ocultaba 315 euros en billetes de diverso valor.

Los agentes, visionaron las cámaras de seguridad del establecimiento. Comprobaron como la identificada había merodeado durante varios minutos alrededor de una clienta. Aprovechando un descuido de esta, le había sustraído la cartera del bolso y, posteriormente, había abandonado la tienda.

Más delitos

Con el fin de verificar si la mujer había actuado en más hechos delictivos, se analizaron diferentes grabaciones de seguridad. En ellas, se pudo observar como el pasado mes de enero tres mujeres habían cometido un hecho similar en otro establecimiento. Entre ellas, se encontraba la mujer identificada. En este caso, la víctima había interpuesto denuncia por la sustracción de una cartera que contenía documentación personal y 330 euros en efectivo.

El modus operandi utilizado por la autora, consistía en seleccionar a sus potenciales víctimas y sustraerles la cartera. Una vez cogía el dinero en efectivo, las abandonaba en el interior de la misma tienda.

Por estos hechos se ha detenido a una mujer de 26 años y nacionalidad búlgara por tres delitos de hurto. Los 315 euros que los agentes hallaron entre la ropa de la detenida, fueron devueltos a su legítima propietaria. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Aldaia.