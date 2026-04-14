Estudiantes y desempleados podrán explorar su futuro profesional en la Feria de FP de Torrent el 16 de abril

Hasta 36 centros educativos y 18 familias profesionales de FP presentarán su oferta en Torrent. La cita será el próximo 16 de abril, en la Plaza Mayor y en horario de 9:00 a 14:00 horas en la V Feria de la Formación Profesional y Formación para el Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Torrent, a través de Idea't.

Este evento, que este año se presenta bajo el lema “Tens clar el teu futur?”, se ha convertido en una cita clave para orientar a jóvenes, familias y personas en búsqueda de nuevas oportunidades formativas y laborales, ofreciendo una visión completa de la oferta formativa disponible en el ámbito de la FP.

Un espacio clave para decidir el futuro académico y profesional

La feria está especialmente dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, así como a personas desempleadas o en activo que deseen mejorar su cualificación. Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer los distintos estands, interactuar con centros educativos y entidades, y recibir asesoramiento personalizado para tomar decisiones sobre su futuro.

Este evento responde al compromiso del Ayuntamiento de Torrent por acercar la formación a la ciudadanía y facilitar la elección de itinerarios educativos con alta empleabilidad, en línea con las demandas del mercado laboral actual.

Uno de los grados presentados en la edición pasada. / A. T.

Una feria consolidada y en crecimiento

La Feria de la Formación Profesional y para el Empleo de Torrent ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, consolidándose como una de las principales citas educativas de la comarca. En ediciones anteriores, ha reunido a más de una treintena de centros y ha permitido a centenares de jóvenes descubrir nuevas vocaciones y oportunidades profesionales.

La quinta edición refuerza esta trayectoria ampliando la participación y ofreciendo una representación aún más completa de familias profesionales, lo que convierte a Torrent en un referente en la promoción de la Formación Profesional como vía de futuro.

Apuesta municipal por la formación y el empleo

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de esta iniciativa como herramienta de orientación para los jóvenes y de impulso al empleo, “la Formación Profesional es hoy una de las mejores puertas de entrada al mercado laboral. Desde el Ayuntamiento de Torrent seguimos trabajando para acercar todas las opciones formativas a nuestros jóvenes, para que puedan tomar decisiones con información, seguridad y futuro”.

En esta línea, Folgado ha subrayado que “esta feria demuestra el compromiso de Torrent con la educación, la empleabilidad y el desarrollo de talento en nuestra ciudad y en toda la comarca”.

Por su parte, la concejala de Empleo, Sandra Fas, ha puesto en valor el papel de esta feria como herramienta directa para mejorar la empleabilidad, “desde Idea't trabajamos cada día para acercar oportunidades reales a nuestros vecinos, y esta feria es un claro ejemplo de ello. Aquí no solo se informa, sino que se conecta la formación con el empleo, ayudando a las personas a encontrar su camino profesional con mayor claridad y garantías”.

Asimismo, Fas ha destacado el impacto de la Formación Profesional en el mercado laboral actual, “la Formación Profesional es una vía cada vez más demandada por las empresas, porque responde a perfiles cualificados y adaptados a la realidad del mercado. Por eso, es fundamental que los jóvenes y también las personas que quieren reorientar su carrera conozcan todas las opciones que tienen a su alcance”.

Torrent, punto de encuentro del talento y la formación

Con esta nueva edición, Torrent reafirma su papel como punto de encuentro entre el sistema educativo y el tejido productivo, facilitando el contacto directo entre estudiantes, centros formativos y oportunidades profesionales. La V Feria de la Formación Profesional y para el Empleo se presenta así como una oportunidad única para explorar el futuro, descubrir vocaciones y dar el primer paso hacia una carrera profesional con garantías.