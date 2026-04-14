Éxito del I Gran Premio Escuelas Ciclistas de Foios
El municipio de Foios acogió la primera edición del Gran Premio Escuelas Ciclistas, con la participación de más de 180 jóvenes ciclistas de la Comunitat Valenciana
Sofia Ros
Foios ha vivido este lunes de Sant Vicent una jornada deportiva frenética para las niñas y el niños amantes de las dos ruedas, con la celebración del I Gran Premio Escuelas Ciclistas de Foios, que ha llenado el municipio de pruebas que puntúan oficialmente.
Más de 180 personas de hasta 13 años de las tres provincias de la Comunitat Valenciana han participado en las diferentes carreras que ha organizado el Club Ciclista Foios.
El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, y la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Emma García, han entregado los premios a las ganadoras y los ganadores de las diferentes categorías.
Los organizadores y los miembros del equipo de gobierno encabezados por Emma García, asegura que "estamos muy contentos con esta primera edición. Hemos tenido muy buenas sensaciones y un ambiente muy familiar. Repetiremos seguro", señala.
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