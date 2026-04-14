La V Feria de la Salud de Burjassot llega al parque La Granja el sábado 18 de abril
Vecinos y visitantes podrán disfrutar el 18 de abril de la Feria de la Salud en Burjassot, un evento promovido por el consistorio que incluye juegos, rocódromo, tirolina y stands informativos sobre salud
Ya está todo preparado, desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Isabel Mª Mora, para que el próximo sábado 18 de abril el Parque de La Granja acoja la quinta edición de la Feria de la Salud, un evento consolidado en el calendario burjassotense y que, un año más, va a contar con diferentes stands y actividades enfocadas al mundo de la salud.
La feria se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas y, en la misma, se va a contar con 30 carpas y/o stands informativos entre los que no van a faltar los de los servicios con que cuenta el Consistorio para ayudar y apoyar a la ciudadanía en todos los ámbitos sanitarios y sociales.
Actividades
A estos stands, se unen las actividades de animación, como el ajedrez gigante, el laberinto hinchable, especial Misión Salud o el tocador de pintacaras que se unirá a la zona infantil donde se ubicarán los juegos sensoriales. También habrá un rocódromo y una tirolina y un festival de burbujas que llega bajo el nombre "Bambolla party".
Una jornada informativa y lúdica en la que la ciudadanía de Burjassot y sus visitantes podrán pasear por uno de los pulmones verdes del municipio informándose de todas la materias relacionadas con la salud tanto del municipio como de fuera de él.
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