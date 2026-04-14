FGV blinda la estación Valencia Sud: un puesto de mando en alto para evitar otro apagón por riadas

Reconstrucción mejorada. La sede central de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en València Sud es el ejemplo de que tras acabar devastada por la dana del 29 de octubre de 2024, ha resurgido con una importante mejora en sus instalaciones, adaptadas a las nuevas tecnologías y sobre todo más resilientes, de cara a futuras riadas. Después de inaugurar la estación para los usuarios, ahora solo queda el paso de recuperarla para los trabajadores, algo que se producirá en un plazo de tres a cuatro semanas, tiempo en el que se estima que el puesto de mando esté a pleno rendimiento. Tras casi año y medio de provisionalidad y teletrabajo forzados por la devastación de la dana el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y el gerente de FGV, Alfonso Novo, han supervisado la fase final de unas obras que han transformado el complejo en una infraestructura "mucho más resiliente y moderna".

Evitar riesgos

La principal lección aprendida tras la catástrofe ha quedado grabada en la nueva arquitectura del edificio. El Puesto de Mando, corazón logístico de la red de Metrovalencia que quedó "totalmente destrozado y arrasado" al estar situado bajo el nivel del suelo, se ubica ahora en la primera planta. "Esto ya en sí es una mejor medida de prevención", ha subrayado Martínez Mus, destacando que el complejo cuenta ahora con un centro de procesamiento de datos en la última planta que se sitúa entre los más avanzados de España, y que incluye una "sala de crisis", "que esperemos no tengamos que utilizar nunca, solo como lugar de reuniones", explicaba Mus.

Nuevo puesto de mando en la estación de València Sud con alta tecnología. / Fernando Bustamante

Para evitar que la red vuelva a quedar paralizada en caso de un incidente grave en la sede central, FGV ha decidido no desmantelar el puesto provisional de Machado que actúa desde la dana. Estas instalaciones se mantendrán en "standby", permitiendo recuperar la totalidad del servicio ferroviario en menos de 24 horas si València Sud sufriera algún contratiempo.

Inversión millonaria y retorno del personal

La reconstrucción ha supuesto una inversión cercana a los 60 millones de euros. Esta cuantía no solo ha cubierto la rehabilitación del edificio principal y los talleres, sino también la renovación de 10 kilómetros de vías y la creación de un nuevo aparcamiento intermodal con más de 500 plazas que mejorará la accesibilidad de la estación.

Imagen semanas después de la dana cuando ya lograron quitar los escombros y el barro. / FGV

En el ámbito laboral, el regreso a la central supone el fin de la dispersión de la plantilla. Alfonso Novo ha confirmado que entre 400 y 450 trabajadores se reincorporarán de forma presencial a sus puestos de forma definitiva en las próximas semanas. Según el gerente, este retorno era "imprescindible" para recuperar la sinergia entre departamentos y seguir impulsando el Plan Estratégico 2026-2030, cuyos plazos de desarrollo se mantienen según lo previsto a pesar de los esfuerzos centrados en la reconstrucción post-dana.