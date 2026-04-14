Sucesos
La Guardia Civil rescata a un hombre inconsciente de una acequia cerca de la Albufera de Valencia
El hombre rescatado por la Guardia Civil presentaba hipotermia y rigidez, tras permanecer sumergido en el agua durante horas, mientras que uno de los agentes también resultó lesionado en el operativo
Los agentes de la Guardia Civil han rescatado a un hombre que se encontraba sumergido en una acequia en un paraje muy cercano a la Albufera de Valencia, salvándole la vida. Los hechos tuvieron lugar este lunes sobre las ocho de la mañana, cuando los agentes recibieron aviso de la central operativa de servicio al objeto de acudir al motor de Sargues de Catarroja, una acequia próxima al Puerto, ya que un agricultor manifestó haber observado lo que parece una persona sumergida por lodo en el interior de un canal.
Las patrullas se personaron en el lugar indicado y poniendo en riesgo su integridad física para acceder al canal cubierto de lodo, se introdujeron en él y consiguieron sacar a esta persona inconsciente, a la que solo se le veían pies y cara. Tras realizarle maniobras de reanimación en el interior del vehículo oficial, los agentes consiguieron su traslado hasta una zona accesible para el SAMU, que lo trasladó hasta el hospital.
Por el estado en el que se encontraba, llevaba horas en el canal, presentando signos de hipotermia y rigidez en las extremidades. Uno de los agentes participantes en la intervención sufrió lesiones y fue trasladado al centro hospitalario. El servicio ha sido realizado por agentes del Puesto Principal de Alfafar.
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