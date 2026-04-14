La exposición ‘Saber mirar Paiporta’ retrata el valor pedagógico y sanador del arte para los niños tras la dana

El arte entendido como lenguaje, pero también como una herramienta educativa mediante la cual los más pequeños aprenden a expresar y gestionar sus propias emociones acerca de su propio desarrollo y del entorno directo del que forman parte. Esta es la dimensión social y artística que aborda la exposición ‘Saber mirar Paiporta’, organizada conjuntamente por la Fundación Carmen Santisteban y el CEIP Ausiàs March de Paiporta, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta, y que se podrá visitar hasta el próximo 22 de abril en el Museu de La Rajoleria del municipio.

Dibujos convertidos en los recuerdos

A través de los 700 dibujos de los escolares del CEIP Ausiàs March de Paiporta y de las 22 obras de artistas valencianos que los acompañan, se evidencia el papel que adquiere el arte en los más pequeños, haciendo que aflore la expresión de sus sentimientos, al mismo tiempo que se desarrollan sus habilidades expresivas y creativas.Especialmente durante el proceso de respuesta y recuperación tras la catástrofe vivida.

“Cuando ocurrió la dana y entendimos su magnitud, nuestra Fundación se puso en contacto con los centros escolares de Paiporta para poder darles soporte y también apoyo emocional ante lo que habían vivido y de ahí surgió este proyecto, que se enmarca dentro de nuestro programa ‘Saber mirar’”, declara la presidenta de la Fundación Carmen Santisteban, quien destaca “la respuesta inmediata y el compromiso del CEIP Ausiàs March de Paiporta para que esta iniciativa se llevara a cabo.

El alcalde Vicent Ciscar durante la inauguración de la exposición de dibujos de la dana. / A. P.

Anteriormente, habíamos impulsado y llevado a cabo un proyecto similar, bajo el título “Volcados con La Palma”, con las afectadas y afectados por el volcán de La Palma, y los resultados fueron enormemente positivos, porque por medio del arte, las niñas y niños lograron ordenar y expresar sus sentimientos sobre lo vivido y también participar de ese relato colectivo en el que se enmarca toda una generación”, subraya.

Valor pedagógico y sanador

Para Santisteban, “esta exposición se origina y muestra el valor pedagógico y sanador del arte, porque a través de él, las niñas y los niños del CEIP Ausiàs March de Paiporta, han podido exteriorizar sus emociones y estimular su creatividad, mostrando a los demás y por medio del dibujo, todo aquello que no sabían expresar con palabras”.

Por medio del uso de colores vivos, de las figuras y trazos, pero también de la recreación de paisajes y espacios reconocidos del municipio, se retrata el papel que tuvieron los vecinos, familiares, voluntarios, pero también los propios niños y niñas de Paiporta, durante los días posteriores a la dana. “Cada uno de los dibujos de esta exposición son recuerdos vivos de lo que ocurrió aquel 29 de octubre de 2024 y la importancia que adquiere la atención y protección de los más pequeños en esa recuperación de la infancia por medio del arte, pero también de sus espacios de juego, ocio y aprendizaje. En ese proceso de escucha, acompañamiento y apoyo, tanto las profesoras y profesores, como la comunidad educativa y las familias de Paiporta han tenido un papel fundamental, como se observa en muchas de las escenas cotidianas o paisajes que aquí se muestran”, destaca el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.

Dos pequeños muestran sus dibujos sobre la dana en Paiporta. / A. P.

Una apreciación que también comparte la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta, Esther Torrijos, en la que se “muestra el poder reparador y de consenso que tiene el arte en momentos de crisis o incertidumbre como los que vivimos y donde las niñas y niños de Paiporta han dado orden, color y han puesto nombre a todo lo que vivimos, participando en esa memoria colectiva sobre la que se escribe nuestra historia reciente”.

Para la concejala de Educación, Olga Sandrós, 'Saber mirar Paiporta' nos enseña que educar también es dar espacio a los más pequeños porque nos muestran, con sus colores y trazos, cómo se sienten y cómo vivieron este momento tan complicado. En este proceso, el papel de los centros educativos y del profesorado es fundamental, puesto que han sabido acompañar el alumnado desde la escucha, la sensibilidad y el trabajo al aula. Desde la Concejalía de Educación y en coordinación con los centros, continuaremos apoyando a iniciativas artísticas que, como esta, permiten a nuestra infancia expresarse y, incluso, llegar a mostrarnos el camino de la recuperación”.

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Talleres, conferencias y actividades sobre el papel social del arte

Como parte de esta exposición y hasta mediados del mes de abril, la Fundación Carmen Santisteban ha organizado una serie de talleres escolares, mesas redondas y foros de debate en el Museu de La Rajoleria sobre el papel del arte en momentos de adversidad o en procesos de duelo, con artistas, académicos, investigadores y expertos procedentes de universidades como la Universitat de València o de la Universitat Politècnica de València.