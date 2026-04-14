Una pasarela ciclopeatonal sobre las vías de València Sud conecta Sedaví con Picanya

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado el Anillo Verde Metropolitano de València en el tramo 2, entre Sedaví y Picanya, con motivo de la puesta servicio de una sección de casi 5 km entre la zona limítrofe de Picanya con València Sud y Sedaví, que incluye una pasarela sobre las vías del metro.

El vicepresidente ha explicado que el Anillo Verde contará con un total de 56 kilómetros de longitud, “configurando un recorrido continuo que bordea el conjunto del área metropolitana de Valencia y conecta distintos municipios mediante itinerarios seguros para peatones y ciclistas”.

La pasarela puesta en servicio forma parte del denominado tramo 2, uno de los más afectados por la dana. Con la puesta en servicio de este nuevo segmento “se incorporan ya 5 kilómetros adicionales al trazado global, ampliando las posibilidades de uso y disfrute por parte de la ciudadanía y reforzando la conexión entre entornos urbanos y espacios naturales”, ha indicado Martínez Mus.

Nueva pasarela ciclopeatonal. / GVA

Asimismo, ha subrayado que esta actuación "se enmarca en el plan Endavant, orientado a mejora la movilidad metropolitana mediante alternativas sostenibles, y se integrará con los parques inundables, combinando prevención ante episodios climáticos con nuevos espacios públicos de calidad”.

Nueva pasarela hasta Pinedo, en marcha

El tramo Sedaví–Picanya, con una longitud de 5,6 kilómetros, forma parte del itinerario ciclopeatonal metropolitano que conectará el entorno de València mediante un recorrido continuo, seguro y accesible para peatones y ciclistas, enlazando además con tramos ya en servicio. Este martes se ponen en servicio 5 km y está previsto que antes de verano pueda estar operativo todo el tramo en su totalidad tras la instalación de la pasarela sobre la pista de Silla, que se producirá en las próximas semanas y que permitirá llegar a Pinedo.

Los trabajos se han centrado en el tramo comprendido entre la glorieta inicial y el punto kilométrico 2+829, donde se conecta con el itinerario ciclopeatonal de la CV-400, y, por otro, en el tramo que discurre desde el paso inferior bajo esta misma vía, en el punto kilométrico 3+479, hasta las proximidades de las instalaciones de València Sud, donde desde hoy está en servicio la pasarela sobre las vías de Metrovalencia.

Esta estructura, de aproximadamente 40 metros de longitud y 5 metros de anchura, ha sido diseñada como una pasarela metálica de celosía tubular que permitirá salvar la línea ferroviaria con todas las garantías de seguridad y accesibilidad.

Via nueva. / GVA

El proceso de instalación se produjo el pasado verano durante el tramo final de las obras de reconstrucción que permitieron recuperar el servicio de Metrovalencia tras la dana. El izado de la estructura tuvo lugar mediante una grúa de gran tonelaje, su giro y colocación en la posición definitiva sobre la vía, así como la posterior restitución del tráfico rodado en la zona.

Las obras de este tramo, iniciadas en junio de 2023 y retomadas tras las riadas cuentan con una inversión de 3,6 millones de euros financiados con fondos europeos Next Generation, y permitirán completar un nuevo enlace dentro de esta red una vez finalicen los trabajos ahora reanudados.

Anillo Verde Metropolitano

El Anillo Verde Metropolitano de València constituye una infraestructura estratégica para la conexión de los municipios del área metropolitana, favoreciendo no solo la movilidad sostenible, sino también la integración territorial y el acceso a los espacios naturales y agrícolas del entorno. El proyecto contempla crear una infraestructura ciclopeatonal continua de 56 km y, para ello, se dividió el proyecto en nueve tramos.

Anillo verde metropolitano. / GVA

En la actualidad seis tramos (1, 3, 4 6, 7 y 9) están plenamente operativos mientras que se afronta la fase final del tramo 2 que hoy se ha puesto en servicio parcialmente. En paralelo se desarrollan actuaciones en el tramo 5, que fue afectado por la dana al discurrir por el parque natural del Turia, y se avanza en el proyecto del tramo 8, en la zona costera de Alboraia.

En el acto ha estado presente también la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzada, y la teniente alcalde del Ayuntamiento de València, Julia Climent.