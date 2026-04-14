Paterna solicita declarar el municipio zona tensionada para frenar el precio del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda

Al igual que han realizado varios municipios de l'Horta como Burjassot, Alaquàs o la Pobla de Farnals, el Ayuntamiento de Paterna liderado por Juan Antonio Sagredo ha solicitado a la Conselleria de Vivienda la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, un paso con el que pretende activar medidas para contener el precio del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda asequible en una de las ciudades con mayor presión residencial del área metropolitana de València.

La petición se produce en un contexto de fuerte demanda de alquiler. El consistorio sostiene que Paterna lidera actualmente la demanda de arrendamiento en la Comunitat Valenciana y supera ya los 78.000 habitantes, un crecimiento demográfico que ha incrementado la presión sobre el mercado inmobiliario local en los últimos años.

Según ha explicado el alcalde Sagredo, la declaración permitiría diseñar un plan específico para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda, especialmente en el mercado del alquiler. Entre las medidas que podría incorporar figuran mecanismos de contención de precios e incentivos, con especial atención a los grandes propietarios, para favorecer una bajada de las rentas y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

"No es nuestra competencia pero no miramos para otro lado", ha resumido Sagredo, quien añade que "si la Generalitat Valenciana nos aprueba nuestra solicitud, se podrían aplicar medidas que intenten bajar los precios, como limitar subidas del alquiler; establecer índices de referencia de precios o incentivos fiscales para propietarios que bajen precios de alquiler".

Negativa del Consell

Sin embargo, la petición de Paterna se va a encontrar con la negativa de la Generalitat Valenciana, pues el Consell ya reiteró, el pasado viernes y tal como informó Levante-EMV, que no aplicará la ley de Vivienda estatal que permite establecer topes a los precios del alquiler en las zonas consideradas como tensionadas. No es ninguna novedad, puesto que la posibilidad la tenía desde el inicio de legislatura y en todo momento la ha desdeñado, pero el asunto ha vuelto a la actualidad con la petición oficial de tres ayuntamientos en esa línea, el de la Pobla de Farnals, Burjassot y el último, el de Alaquàs, una exigencia a la que se ha sumado el Gobierno de España y que, sin embargo, ha encontrado con la puerta cerrada de la Generalitat.

Así lo expuso, el pasado viernes, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, quien aseguró que es "falso que los topes generen una rebaja de los precios", sino que es al revés, porque "elimina la oferta" ya que, expuso, muchos propietarios descartan sacar su vivienda al mercado porque no les interesa al valor fijado.

Oficina Municipal y más oferta de vivienda pública

Pero la solicitud de Paterna se enmarca en la estrategia municipal en materia de vivienda impulsada por el equipo de gobierno del PSPV-PSOE. Entre las iniciativas ya anunciadas destacan la nueva Oficina Municipal de Vivienda y la proyección de más de 2.000 Viviendas de Protección Pública (VPP) en los terrenos del antiguo acuartelamiento de Daoiz y Velarde, una de las principales bolsas de suelo llamadas a ampliar la oferta residencial del municipio.

Aunque la competencia para declarar un municipio como zona tensionada corresponde a la Generalitat, el Ayuntamiento defiende que esta herramienta puede resultar clave para intervenir en un mercado cada vez más tensionado y dar respuesta a una de las principales preocupaciones vecinales: encontrar vivienda en Paterna a un precio asumible.

Con esta iniciativa, Paterna se posiciona en el debate sobre el encarecimiento del alquiler en la Comunitat Valenciana y busca reforzar su papel como uno de los municipios que reclama medidas concretas para garantizar el derecho a la vivienda en un escenario de creciente demanda y escasez de oferta. Sagredo ha reiterado que “desde el Ayuntamiento de Paterna vamos a seguir impulsando todas aquellas iniciativas necesarias para garantizar que nuestra ciudad siga siendo un lugar accesible para vivir, para trabajar y para ser feliz”.