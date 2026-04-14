Picanya saca lustro a las fincas más antiguas del municipio

Las edificaciones residenciales situadas en el entorno de la avenida del Puig y la calle Senyera, en Picanya, presentan actualmente un estado renovado tras la finalización de las obras de rehabilitación integral. La retirada de los andamios ha permitido constatar una mejora sustancial tanto en la envolvente arquitectónica como en la percepción urbana del conjunto, equiparando su imagen a la de inmuebles de reciente construcción y contribuyendo a la revalorización del tejido residencial del barrio.

La actuación, cuya planificación es anterior al episodio de dana registrado el 29 de octubre, se enmarca en programas de financiación destinados a la regeneración urbana y eficiencia energética, con una dotación de más de cuatro millones de euros. En este contexto, la administración local ha dado continuidad a los proyectos ya iniciados, ejecutando un calendario de obra de doce semanas centrado en la mejora de las condiciones de habitabilidad y el comportamiento energético de los edificios intervenidos.

Trabajos

Además de lo que se ve, los trabajos han profundizado en resolver los problemas que no son visibles. Desde el punto de vista técnico, las intervenciones han consistido principalmente en la optimización de la envolvente térmica mediante la incorporación de sistemas de aislamiento por el exterior (SATE) en fachadas, así como actuaciones en patios de luces para reducir pérdidas energéticas.

Asimismo, se ha llevado a cabo la sustitución de carpinterías exteriores con la instalación de acristalamientos de doble cámara tipo Climalit, mejorando el aislamiento térmico y acústico.

En paralelo, se contempla la progresiva sustitución de los calentadores de gas por sistemas de aerotermia, lo que permitirá alcanzar ahorros energéticos estimados en torno al 60% y una significativa reducción de emisiones.

Ámbito de actuación

El ámbito de actuación comprende un total de 19 comunidades de propietarios, que han participado de forma coordinada con la Oficina Municipal de Vivienda en la definición y ejecución del plan.

Las intervenciones se localizan en la calle Valencia, avenida Santa María del Puig, calle Senyera y calle San Antonio Abad, todas ellas correspondientes a desarrollos urbanísticos de las décadas de 1960 y 1970. La antigüedad de estas edificaciones, superior a los 50 años, ha motivado la implementación de una estrategia de rehabilitación integral orientada a su adecuación a los estándares actuales de eficiencia, confort y sostenibilidad.

Otro de los edificios sobre los que se ha intervenido. / A. P.

Iniciativa ya concluida

Estas actuaciones se suman a otras iniciativas ya prácticamente concluidas, como la rehabilitación del entorno residencial de la avenida del Puig y la calle Ramón y Cajal, donde se ubican algunos de los primeros bloques de viviendas del municipio. En este caso, el proyecto se articuló a través de un programa ARRUR (Área de Regeneración y Renovación Urbana), enfocado en la recuperación del espacio urbano consolidado.

En conjunto, estas intervenciones responden a una estrategia municipal orientada a la revitalización del parque edificatorio más antiguo, con el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de la población residente y favorecer la atracción de nuevos hogares, especialmente entre población joven, contribuyendo así a la reducción del número de viviendas desocupadas y a la dinamización del mercado residencial local.