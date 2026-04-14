El Partido Popular de Paterna busca extender los espacios juveniles a más barrios para el encuentro entre jóvenes

El Partido Popular de Paterna ha presentado una propuesta para impulsar la creación y adecuación de espacios destinados a los jóvenes en todo el término municipal, con el objetivo de fomentar la socialización, la convivencia y el desarrollo personal de la juventud.

Actualmente, el municipio cuenta con instalaciones como la Casa de la Juventud del Parque Central o la sala del edificio Milagro Ferrer en el centro de Paterna. Sin embargo, desde el Partido Popular consideran que estos recursos son "insuficientes" para atender las necesidades de todos los barrios.

Por ello, los populares plantean extender este modelo a otras zonas como Campamento, Valterna, Terramelar, la Canyada y Santa Rita, garantizando que los jóvenes dispongan de espacios cercanos a sus domicilios donde poder reunirse, compartir actividades y fortalecer sus relaciones sociales.

Ante las redes sociales

Desde la formación subrayan que, en una época cada vez más centrada en las redes sociales y en la que se detectan problemas de socialización entre los jóvenes, resulta fundamental ofrecer alternativas presenciales que favorezcan el encuentro y la interacción directa.

La propuesta incluye la realización de un estudio de los edificios municipales existentes para valorar la cesión de salas que puedan destinarse a uso juvenil, así como la posibilidad de construir nuevos espacios en aquellos barrios donde sea necesario.

Creación de entornos para relacionarse

“El objetivo es que ningún joven de Paterna se quede sin un lugar cercano donde poder relacionarse y desarrollar actividades en un entorno adecuado”, señalan desde el Partido Popular.

Con esta iniciativa, el Partido Popular de Paterna reafirma su compromiso con la juventud del municipio y con la creación de entornos que favorezcan su bienestar y participación activa en la vida social.