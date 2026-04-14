Quart de Poblet celebra la VI edición de MusiQuart, el Festival Internacional de Música del 16 al 19 de abril

Quart de Poblet ya lo tiene todo listo para celebrar la VI edición de MusiQuart, el Festival Internacional de Música que, del 16 al 19 de abril, volverá a llenar de propuestas culturales de primer nivel varios espacios del municipio, bajo la dirección artística del grupo valenciano Plaerdemavida Ensemble y el apoyo del Ayuntamiento de Quart de Poblet, el Institut Valencià de Cultura y la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana.

La Casa de Cultura de Quart de Poblet ha acogido la presentación de este festival, en el que se ha desvelado el programa completo, artistas y propuestas, además de ofrecer un recital a cargo del pianista Pablo García-Berlanga y la soprano Paloma Chiner como muestra del nivel y la calidad musical que caracterizarán esta nueva edición.

Un programa único

La sexta edición del festival contará con cuatro conciertos, ofreciendo una programación variada que abarcará diversos estilos y formatos, con el objetivo de acercar la música a todos los públicos.

El evento arrancará este jueves 16 de abril, a las 19.30 horas en el CC El Casino, con el concierto ‘Queen & ABBA en cuerdas’, a cargo de Cuarteto Macondo, formado por Antonio García (violín I), Abraham Parra (violín II), Cristina Regojo (viola) y Juan Mellado (violonchelo).

Esta propuesta ofrecerá una relectura original y sorprendente de grandes himnos del pop internacional, llevando al terreno de la música de cámara la energía, la fuerza melódica y el impacto emocional de dos de las bandas más icónicas del siglo XX. A través de arreglos cuidados y expresivos, el cuarteto de cuerda transformará éxitos universales en piezas de una nueva dimensión sonora, donde la riqueza tímbrica de los instrumentos clásicos permitirá redescubrir matices y texturas a menudo ocultos en las versiones originales.

La concejala Consue Campos, en la presentación del festival MUSIQUART. / A.Q.P.

El viernes 17 de abril, a partir de las 19:30 horas, el Auditori Molí de Vila acogerá ‘Ponts sonors: d’El Salvador a València’, un concierto de Plaerdemavida Ensemble que contará con la participación de la soprano Paloma Chiner, el tenor Pascual Andreu, el pianista Pablo García-Berlanga y el violinista salvadoreño René Hernández. Esta propuesta se plantea como un recorrido musical que traza vínculos entre culturas y territorios a través de un repertorio que combina tradición europea e influencias latinoamericanas.

El sábado 18 de abril, también a las 19:30 horas en el Auditori Molí de Vila, será el turno de uno de los grandes clásicos, ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi, interpretadas por Sine Tempore Ensemble, con Darlin Dyle y Desislava Cvetkova (violines), Rumen Cvetkov (viola) y Yu Ting Ng (violonchelo). Esta propuesta ofrece una inmersión en una de las obras más emblemáticas del barroco, donde la música se convierte en un relato vivo de la naturaleza y del paso del tiempo.

El mismo día, de 15:30 a 18:30 horas, la Casa de Cultura acogerá una clase magistral de canto y piano acompañado a cargo de Paloma Chiner y Pablo García-Berlanga. Esta iniciativa ofrecerá a los asistentes la oportunidad de profundizar en la interpretación vocal y el trabajo conjunto entre cantante y pianista, en una sesión formativa de alto nivel dirigida tanto a estudiantes como a profesionales de la música. Las persones interesadas en asistir a las clases deberán mandar antes del 15 de abril un correo a festivalmusiquart@gmail.com , indicando el nombre y apellidos, teléfono de contacto y la clase a la que quieren asistir.

El festival concluirá el domingo 19 de abril al mediodía con la propuesta familiar ‘L’arpa furtiva’ del grupo De Soprano y Arpa. Este espectáculo didáctico, que tendrá lugar en el CC El Casino, explorará la historia, la función y las curiosidades del arpa, con la participación de la soprano Quiteria Muñoz y del arpa Úrsula Segarra, combinando música en directo y divulgación para todos los públicos.

Todos los conciertos serán de entrada libre hasta completar aforo, lo cual permitirá al público disfrutar de una programación musical de calidad en espacios próximos y accesibles.

Con esta sexta edición, MusiQuart reafirma su compromiso con la difusión de la música en directo, la accesibilidad cultural y la creación de experiencias artísticas abiertas a toda la ciudadanía.