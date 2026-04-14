Torrent adjudica por 584.405 euros el servicio de mantenimiento forestal para proteger sus zonas verdes

El contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas forestales de Torrent es una actuación clave para la protección del entorno natural y la prevención de riesgos frente a incendios, plagas u otros relacionados con el medio ambiente. La junta de gobierno local ha aprobado la adjudicación de este servicio por un importe total de 584.405 euros (IVA incluido) para cuatro años de duración (más un año de posible prórroga), con una partida adicional de servicios extraordinarios que podrá alcanzar hasta 27.500 euros anuales en función de las necesidades.

El servicio contempla trabajos de mantenimiento forestal y actuaciones selvícolas destinadas a mejorar el estado de conservación de los espacios naturales del municipio. Entre las principales actuaciones previstas se incluyen plantaciones, podas de mantenimiento, eliminación de árboles secos o enfermos, tratamientos contra plagas, apertura de fajas auxiliares de protección contra incendios, control de especies invasoras y mantenimiento de sendas forestales, entre otras labores.

Estas actuaciones se desarrollarán en diversas zonas forestales del término municipal, entre las que destacan la Serra Perenxisa, El Vedat de Torrent, los cauces de barrancos y la red de sendas forestales promovidas por el Ayuntamiento, además de otras áreas públicas con carácter forestal.

Gestión sostenible

El objetivo principal del contrato es garantizar una gestión sostenible de los espacios naturales, favoreciendo la regeneración natural de las masas forestales, mejorando su estado sanitario y reduciendo la acumulación de combustible vegetal, lo que contribuye a minimizar el riesgo de incendios forestales.

Asimismo, el contrato permitirá actuar de forma preventiva en zonas especialmente sensibles por su proximidad a viviendas o infraestructuras, reforzando la seguridad de los vecinos y mejorando la calidad ambiental del municipio.

Estas intervenciones se desarrollarán de manera planificada durante todo el año, adaptándose a las características de cada zona y a las necesidades detectadas por los servicios técnicos municipales, con el objetivo de garantizar una conservación adecuada de los espacios naturales y mantenerlos en las mejores condiciones posibles para su disfrute por parte de los ciudadanos.

Una brigada forestal permanente

Entre las novedades más destacadas del servicio se encuentra la disposición de una brigada forestal permanente en el municipio, lo que permitirá una intervención continua y una respuesta rápida ante cualquier necesidad detectada en los espacios naturales de Torrent.

Además, el contrato contempla la utilización de maquinaria especializada y medios técnicos adecuados para el desarrollo de las tareas forestales, así como la elaboración de planes de actuación anuales que permitan planificar de forma eficiente las intervenciones en cada una de las zonas.

Esta planificación permitirá adaptar los trabajos a las necesidades específicas de cada espacio natural, garantizando una gestión más eficaz y respetuosa con el entorno.

Compromiso municipal con la protección del entorno natural y la seguridad vecinal

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de esta adjudicación para la protección del entorno natural del municipio y la seguridad de los vecinos.

En este sentido, ha señalado que “este contrato nos permite seguir avanzando en la protección y conservación de nuestros espacios naturales, que forman parte del patrimonio ambiental de Torrent y que debemos preservar para las generaciones futuras”.

La alcaldesa ha subrayado además que “actuar de forma planificada en nuestras zonas forestales es fundamental para prevenir incendios, mejorar el estado de nuestros montes y garantizar que los vecinos puedan disfrutar de estos espacios con seguridad”.

Un trabajo continuo de prevención y cuidado del entorno

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que el nuevo servicio permitirá desarrollar un trabajo continuado de mantenimiento y prevención en los principales espacios naturales del municipio.

“El contrato permitirá realizar actuaciones periódicas de desbroce, limpieza, control de especies invasoras y mantenimiento de sendas, además de intervenir en la eliminación de árboles secos o enfermos y aplicar tratamientos contra plagas forestales”, ha señalado.

Gozalvo ha destacado también que “la conservación de nuestras zonas forestales es una prioridad para el Ayuntamiento, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde la seguridad y la prevención, especialmente en zonas próximas a viviendas o infraestructuras”.

Un paso más en la gestión sostenible del municipio

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Torrent continúa reforzando su política de protección del medio natural y mantenimiento de los espacios forestales, impulsando actuaciones que contribuyen a mejorar la calidad ambiental del municipio y a garantizar la conservación de sus espacios naturales.

El nuevo contrato permitirá desarrollar una gestión más eficiente y planificada de los montes y zonas forestales de Torrent, asegurando su cuidado y mantenimiento durante los próximos años y consolidando el compromiso del consistorio con la sostenibilidad y la protección del entorno.