Una ambulancia del SAMU atiende en la calle a Juan Cantero, tras ser rechazado en dos ambulatorios de Paterna

A las nueve de la mañana de este miércoles, Juan Cantero, aún convaleciente tras una reciente operación de corazón, ha llegado al centro de salud de La Coma de Paterna con el miedo reflejado en el rostro. Sentía que algo no iba bien, temía estar sufriendo un nuevo episodio cardíaco.

Con la urgencia y la angustia de quien sabe que su vida puede estar en juego, ha pedido ser atendido por un médico. “No es ninguna tontería”, insistía. Sin embargo, la respuesta que ha recibido ha sido que el facultativo no llegaba hasta las diez y media. Desorientado y cada vez más preocupado, en el mostrador le han indicado que se trasladara al ambulatorio del Clot de Joan si quería recibir asistencia.

Desplazamiento al Clot

Como ha podido, reuniendo fuerzas pese a su estado, se ha dirigido hasta allí. Pero al llegar, la historia se ha vuelto a repetir. Con la misma urgencia, ha vuelto a pedir asistencia. Y, de nuevo, se han encontrado con una negativa. En admisión le han dicho que no podían atenderle, que su centro de referencia era La Coma y que debía regresar allí.

“No me han querido atender porque me han dicho que mi centro de salud está abierto desde las ocho y que allí solo podían hacerlo a partir de las tres de la tarde”, relata, todavía incrédulo. “Me he levantado la camiseta para que vieran que estoy operado del corazón, pero no ha servido de nada”, añade.

Llamada al 112

Sin otra alternativa, viendo que nadie más podía ayudarle, ha alertado a la Policía Local, que rápidamente ha contactado con el 112, emergencias. Lo más indignante ha llegado después: la ambulancia del SAMU le ha atendido en plena calle, a escasos metros del propio centro de salud del Clot, y hasta allí se han desplazado sanitarios de ese mismo ambulatorio que previamente le ha negado la atención.

Juan no ha podido siquiera presentar una reclamación. Su estado ha obligado a un traslado urgente al hospital Arnau de Vilanova, donde permanece monitorizado. “No he podido poner una reclamación”, lamenta, con la sensación de haber sido abandonado en uno de los momentos en los que necesitaba atención médica urgente.

Se da la circunstancia de que el centro de salud de la Coma reabrió el pasado día 7 de abril, tras cuatro meses sin prestar atención médica debido a una agresión y amenazas de muerte a una médica y una enfermera. Lo hizo con el refuerzo de las medidas de seguridad, el arco detector de metales, un escáner y como novedad la reducción del aforo en la sala de espera a 60 pacientes.