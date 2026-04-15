El Ayuntamiento de Massanassa restaura documentos históricos del siglo XVIII tras los daños de la riada en el Archivo Municipal

El Ayuntamiento de Massanassa ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para recuperar, conservar y poner en valor su patrimonio documental tras los graves daños sufridos por el Archivo Municipal a causa de la dana, que afectó de manera significativa a los fondos históricos del municipio.

El consistorio lidera un proceso integral de intervención que busca no solo reparar los efectos de la riada, sino también reforzar la protección y accesibilidad de la documentación municipal. La iniciativa cobra especial relevancia al tratarse de documentos que, en algunos casos, se remontan hasta el siglo XVIII, piezas clave para comprender la evolución histórica, social y administrativa de la localidad.

El Archivo Muncipal con el material dañado por la dana. / A. M.

Fases el proyecto

El proyecto se articula en varias fases. En primer lugar, se está llevando a cabo el rescate y triaje de la documentación afectada, una tarea compleja debido al deterioro provocado por el agua y la humedad. A continuación, los documentos pasan por un proceso de limpieza y recuperación, fundamental para frenar su degradación y garantizar su conservación. Posteriormente, se realiza la clasificación y preparación de los fondos para su archivo definitivo, con el objetivo de facilitar su consulta tanto por parte de la administración como de la ciudadanía.

Los documentos históricos dañados por el agua y el barro. / A. M.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en distintos espacios habilitados de forma provisional, mientras el Ayuntamiento avanza en la creación de un nuevo Archivo Municipal que permita custodiar adecuadamente este legado en el futuro.

Colaboración

La intervención cuenta con la colaboración de diversas instituciones especializadas, entre ellas la Generalitat Valenciana (a través de su Servicio de Archivos), el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+I), el Ministerio de Cultura, la Iglesia parroquial de Sant Antoni de Padua de Massanassa, el Museo Valenciano de Etnología (ETNO) de la Diputación de Valencia, el Cuerpo de Infantería de Marina de la División de Jerez de la Frontera-Cádiz y la Universitat Politècnica de València.

Un técnico trabaja en un documento dañado. / A. M.

Desde el consistorio destacan que la recuperación del archivo no es solo una cuestión técnica, sino también un compromiso con la memoria colectiva. Proteger el patrimonio documental, subrayan, es preservar la historia y la identidad de Massanassa para las generaciones presentes y futuras.