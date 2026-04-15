Reconstrucción
El Ayuntamiento de Massanassa restaura documentos históricos del siglo XVIII tras los daños de la riada en el Archivo Municipal
El consistorio, con ayuda de instituciones como la Generalitat Valenciana, trabaja en el rescate y clasificación de documentos antiguos, tras los daños sufridos por las inundaciones
El Ayuntamiento de Massanassa ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para recuperar, conservar y poner en valor su patrimonio documental tras los graves daños sufridos por el Archivo Municipal a causa de la dana, que afectó de manera significativa a los fondos históricos del municipio.
El consistorio lidera un proceso integral de intervención que busca no solo reparar los efectos de la riada, sino también reforzar la protección y accesibilidad de la documentación municipal. La iniciativa cobra especial relevancia al tratarse de documentos que, en algunos casos, se remontan hasta el siglo XVIII, piezas clave para comprender la evolución histórica, social y administrativa de la localidad.
Fases el proyecto
El proyecto se articula en varias fases. En primer lugar, se está llevando a cabo el rescate y triaje de la documentación afectada, una tarea compleja debido al deterioro provocado por el agua y la humedad. A continuación, los documentos pasan por un proceso de limpieza y recuperación, fundamental para frenar su degradación y garantizar su conservación. Posteriormente, se realiza la clasificación y preparación de los fondos para su archivo definitivo, con el objetivo de facilitar su consulta tanto por parte de la administración como de la ciudadanía.
Actualmente, los trabajos se desarrollan en distintos espacios habilitados de forma provisional, mientras el Ayuntamiento avanza en la creación de un nuevo Archivo Municipal que permita custodiar adecuadamente este legado en el futuro.
Colaboración
La intervención cuenta con la colaboración de diversas instituciones especializadas, entre ellas la Generalitat Valenciana (a través de su Servicio de Archivos), el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+I), el Ministerio de Cultura, la Iglesia parroquial de Sant Antoni de Padua de Massanassa, el Museo Valenciano de Etnología (ETNO) de la Diputación de Valencia, el Cuerpo de Infantería de Marina de la División de Jerez de la Frontera-Cádiz y la Universitat Politècnica de València.
Desde el consistorio destacan que la recuperación del archivo no es solo una cuestión técnica, sino también un compromiso con la memoria colectiva. Proteger el patrimonio documental, subrayan, es preservar la historia y la identidad de Massanassa para las generaciones presentes y futuras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
- Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar