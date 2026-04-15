Vivienda
El Ayuntamiento de Torrent pide flexibilizar requisitos para construir viviendas tras la dana de 2024
José Gozalvo, concejal de Urbanismo de Torrent, expuso la propuesta municipal de ceder una parcela para 30 viviendas, pero la exigencia de 2.500 metros cuadrados dificulta la participación
El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent, José Gozalvo, ha participado en una reunión de trabajo convocada por el Gobierno de España para abordar la cesión de solares municipales destinados a la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible en municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.
El encuentro, ha contado con la participación de Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, de Leire Iglesias, presidenta de Casa 47 y de Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la dana , y Pilar Bernabé, así como alcaldes y concejales concejales de cerca de una veintena de municipios afectados por la dana.
Ajustarse a la realidad municipal
El programa impulsado por Casa 47 contempla la cesión gratuita de solares municipales para promover vivienda en alquiler asequible, una medida que el Ayuntamiento de Torrent valora como necesaria para avanzar en la reconstrucción habitacional tras la dana y facilitar el acceso a la vivienda a las familias afectadas.
No obstante, desde el consistorio se ha trasladado que, en su configuración actual, la convocatoria presenta importantes dificultades para su aplicación real en muchos municipios.
30 viviendas
Durante la reunión, José Gozalvo ha expuesto la propuesta del Ayuntamiento de Torrent, consistente en la cesión de una parcela municipal de aproximadamente 900 metros cuadrados, con capacidad para desarrollar alrededor de 30 viviendas, ajustándose al rango previsto en la propia convocatoria.
Sin embargo, el concejal ha señalado que uno de los principales obstáculos es el requisito de superficie mínima de 2.500 metros cuadrados exigido en las bases, lo que deja fuera propuestas como la de Torrent y limita significativamente la participación municipal.
“Desde Torrent hemos hecho un ejercicio de responsabilidad planteando una propuesta viable, ajustada a nuestra realidad urbana y a las necesidades de vivienda, pero nos encontramos con unos requisitos que, en la práctica, dejan fuera a muchos municipios o a casi todos”, ha manifestado Gozalvo.
Requisitos que dificultan el acceso a la convocatoria
El concejal ha subrayado que, tras los efectos de la dana, la disponibilidad de grandes parcelas urbanas es muy limitada en la mayoría de localidades afectadas, lo que hace especialmente complejo cumplir con los criterios establecidos, “la exigencia de parcelas de al menos 2.500 metros cuadrados no responde a la situación actual de los municipios. La reconstrucción exige flexibilidad y adaptación, no rigidez”, ha añadido.
Asimismo, ha advertido de que el plazo de presentación de propuestas, fijado hasta el próximo 9 de mayo, “resulta ajustado si se tiene en cuenta la complejidad técnica y administrativa que conlleva la preparación de estas iniciativas”.
Propuesta constructiva: flexibilizar para llegar a más municipios
Desde el Ayuntamiento de Torrent se ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de revisar determinados criterios de la convocatoria, especialmente los relativos a la superficie mínima de los solares, con el objetivo de permitir una mayor participación de municipios y, por tanto, un mayor impacto real del programa.
“Compartimos el objetivo del programa y queremos formar parte de la solución, pero es necesario que las bases se adapten a la realidad de los municipios afectados si de verdad se quiere que esta iniciativa sea efectiva”, ha señalado Gozalvo.
Compromiso firme con la vivienda y la reconstrucción
El Ayuntamiento de Torrent ha reiterado su compromiso con el impulso de políticas que permitan ampliar el parque de vivienda asequible en la ciudad y dar respuesta a las necesidades derivadas de la dana, al tiempo que continuará defendiendo, en todos los foros institucionales, medidas realistas, eficaces y adaptadas al territorio.
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