Burjassot abre 25 plazas de terapia con perros para menores con discapacidad tras el éxito del programa para niños con TEA

El Ayuntamiento de Burjassot, que preside el alcalde Rafa García, ha puesto en marcha un nuevo proyecto de terapia asistida con perros dirigido a menores con discapacidad de entre 4 y 15 años empadronados en el municipio, una iniciativa que llega después del éxito cosechado por un programa similar desarrollado meses atrás con niños y niñas con TEA.

Con esta nueva convocatoria, el consistorio amplía el alcance de un recurso que combina intervención social, educativa y terapéutica, y que en esta ocasión se abre a todos los menores con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos. El objetivo es seguir avanzando en fórmulas de apoyo que favorezcan el desarrollo emocional, social y cognitivo de la infancia a través de la interacción con animales.

El programa oferta 25 plazas y se desarrollará de mayo a noviembre en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado, con sesiones en horario de tarde los lunes y/o viernes. Entre las condiciones de acceso figura que los menores no presenten fobias ni alergias a los animales, además de estar empadronados en Burjassot.

El plazo de solicitudes

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 16 al 26 de abril, tanto de forma telemática a través de la sede electrónica municipal como presencialmente con cita previa, para lo que el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 661 88 17 48. Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 27 de mayo y la reunión informativa con las familias tendrá lugar el 29 de mayo.

La terapia

Según explica el consistorio, la terapia asistida con perros se ha consolidado en los últimos años como una herramienta de apoyo especialmente útil para trabajar habilidades motrices, comunicativas, emocionales y sociales en menores con discapacidad. El perro actúa como elemento mediador en la intervención, facilitando la empatía, la regulación emocional, el respeto de normas y turnos, así como la interacción con el entorno de una manera más natural y cercana.

Concejalías de Servicios Sociales y Educación

Tras la positiva experiencia previa con menores con trastorno del espectro autista, Burjassot refuerza ahora su apuesta por este tipo de programas inclusivos, impulsados desde las Concejalías de Servicios Sociales y Educación, ambas dirigidas por Manuela Carrero. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los participantes y de sus familias, al tiempo que amplía la red municipal de recursos de apoyo a la diversidad.

Con todo ello, incorporar la terapia asistida con perros en los planes de intervención para menores con discapacidad "no es un complemento opcional, sino una estrategia basada en evidencia que maximiza el potencial de desarrollo del menor, humaniza el proceso terapéutico y fomenta una calidad de vida significativamente mejor. Su implementación representa una inversión en el bienestar integral del niño y en su futura autonomía e inclusión social", añaden desde el consistorio.