Burjassot organiza una charla informativa el 21 de abril para ayudar a migrantes en su proceso de regularización

El próximo jueves 16 de abril, tal y como ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, comienza el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes de manera telemática. En el caso de realizarlo de manera presencial, el inicio de la presentación de solicitudes será el lunes 20 de abril en las Oficinas de la Seguridad Social, en las Sucursales de Correos, en capitales y provincias de más de 50.000 habitantes y en las Oficinas de Extranjería.

La cita previa para el trámite presencial se deberá solicitar a partir del mismo jueves 16 de abril, en el portal de la Regularización, a través de Cl@ve, pudiendo elegir el momento y el lugar en el que entregar la documentación; en el citado portal mediante un formulario web, sin posibilidad de escoger la oficina ni la fechaasignándose la más cercana a las referencias o bien llamando al 060, con atención en español.

Ayudar a los solicitantes

Ante este proceso, el Ayuntamiento de Burjassot, desde el servicio de atención a personas migrantes, en la Oficina PANGEA, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Manuela Carrero, va a llevar a cabo una charla informativa sobre el proceso para ayudar a las personas que tengan que realizarlo.

Dicha charla tendrá lugar el próximo martes 21 de abril a las 18.30 horas en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado y, en la misma, se explicará la documentación, los plazos, la manera de presentar las solicitudes, dónde deben dirigirse las personas que tengan que llevar a cabo dicha regularización…en definitiva, se solucionaran todas las dudas o peticiones de revisión de documentación que se planteen a lo largo de la charla.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros habilita el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España y las personas solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal siempre que cumplan los requisitos. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas beneficiarias deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.

Los requisitos

Para ello, tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud públicas.

Ante cualquier duda de dónde presentar la documentación puede llamarse al 060 o bien consultar en el portal específico del Ministerio, PINCHANDO AQUÍ.

Junto a esta información se ha añadido un PDF a modo de guía elaborado por el Ministerio en el que se contemplan posibles preguntas que se puedan plantear las personas que deban realizar el proceso con sus correspondientes respuestas, como ayuda ante el proceso de regularización.