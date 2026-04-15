Cámaras en El Puig: el consistorio vigilará el tráfico de camiones para garantizar la seguridad vial

La circulación de camiones por la avenida Verge del Puig quedará desde ahora bajo una vigilancia más estricta. El Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria se suma a la tendencia que se ha extendido por la comarca de l’Horta Nord de instalar cámaras de vigilancia en los puntos más conflictivos. Estos dispositivos ya controlan el tráfico de vehículos pesados y multarán a los conductores que no respeten las limitaciones de paso establecidas para camiones de más de seis toneladas en esta avenida principal del municipio.

La actuación responde a la necesidad de reforzar la seguridad en una zona donde el tránsito de vehículos pesados que sobrepasen esta cantidad no está autorizado. La presencia de estos, además de incumplir la normativa, supone un riesgo tanto para peatones como para el resto de conductores, además de incidir en el estado de la carretera, como señala el alcalde, Marc Oriola.

Señalización

Con la puesta en marcha de este sistema de videovigilancia, que está debidamente señalizado para advertir a los conductores, el consistorio pretende disuadir a los transportistas de utilizar esta avenida como ruta alternativa, reduciendo así la circulación indebida y favoreciendo un tráfico más fluido y ordenado. Asimismo, Oriola espera que la medida contribuya a minimizar posibles incidentes y mejorar la convivencia en el entorno urbano, "atendiendo a las reclamaciones de los vecinos" y tras "detectar el paso de camiones de gran tonelaje hacia el polígono".

Las cámaras de tráfico controlan los vehículos pesados. / A. P.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un conjunto de acciones destinadas a incrementar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, apostando por un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con el entorno, en una avenida donde se ubica el Monasterio de El Puig de Santa Maria, el edificio más emblemático de la localidad y por donde accede el tráfico procedente de la playa.

Otros municipios

El Puig se suma así a otros ayuntamientos de l’Horta Nord que han instalado cámaras de control de tráfico en puntos conflictivos. El último en hacerlo fue La Pobla de Farnals, después de que la Policía Local detectara una constante infracción de las normas de circulación en distintos puntos negros de la población, para evitar el exceso de velocidad en algunas calles o el incumplimiento de señales de prohibición.

Otro de los que se sumó más recientemente fue Museros, que instaló un sistema para sancionar a los conductores que conducían en dirección prohibida al salir de un supermercado, poniendo en peligro la seguridad vial. En tan solo un año, el Ayuntamiento recaudó cerca de 80.000 euros.

También Burjassot optó por instalar un sistema Foto-Stop en la rotonda del Hospital IMED, que detecta cuando un vehículo no se detiene completamente ante una señal de Stop, con el fin de vigilar una de las zonas más transitadas del municipio y concretamente este punto crítico. Aunque la medida no ha sido bien recibida por los conductores sancionados, el objetivo no es el recaudatorio, sino el de incrementar la seguridad vial.

Vinalesa también instaló este tipo de sistema en un cruce cercano al ayuntamiento, pero decidió dejarlo sin funcionamiento tras las quejas recibidas por los vecinos tras un aluvión de multas.