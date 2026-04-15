Compromís pide usar el superávit de Paterna para construir vivienda pública y ampliar el alquiler asequible

Compromís per Paterna ha planteado un cambio de rumbo en la política municipal de vivienda para impulsar un modelo "100% público" y ampliar el parque de alquiler asequible en la ciudad. La formación defiende que el Ayuntamiento priorice la promoción directa de vivienda pública frente a fórmulas dependientes de la iniciativa privada, al considerar que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales del municipio.

En este contexto, la coalición propone que el Ayuntamiento de Paterna destine, ante la situación económica saneada del ayuntamiento, parte del remanente y del superávit municipal a la construcción de vivienda pública, con el objetivo de reforzar una política estructural que garantice alquiler asequible de forma permanente y aumente la oferta residencial bajo control público.

"Tenemos capacidad económica"

“Tenemos capacidad económica para invertir en el futuro de la ciudad. El superávit no puede quedar inmovilizado mientras hay dificultades reales de acceso a la vivienda. Tiene que servir para construir parque público y garantizar derechos”, ha señado el concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí, quien ha defendido la necesidad de abandonar la dependencia de un modelo basado en la Vivienda de Protección Oficial, que, a su juicio, resulta insuficiente porque está condicionado por la rentabilidad de las promotoras privadas. Según explica, cuando suben los costes o el suelo encarece las promociones, la vivienda protegida deja de construirse, lo que impide a la administración garantizar una oferta real de vivienda asequible.

Martí sostiene que el problema de la vivienda “es estructural” y que no puede resolverse únicamente con medidas de regulación de precios. Por ello, Compromís apuesta por reservar suelo municipal para uso residencial público, consolidar un parque estable de alquiler asequible y activar mecanismos de financiación pública a largo plazo. En esa estrategia, la VPO tendría un papel complementario, pero no central.

Los riesgos

La formación también advierte del riesgo de que el suelo público termine beneficiando intereses privados. En palabras del edil, "si la administración aporta suelo y facilita financiación, pero el control del parque de vivienda sigue en manos privadas, se acaban socializando los costes mientras se privatizan los beneficios". Por ello, Compromís insiste en que la vivienda no debe quedar en manos de grandes promotoras o fondos especulativos, sino tratarse como un derecho garantizado.

Compromís enmarca esta propuesta en la situación económica del consistorio, que, según recuerda, ha cerrado los últimos ejercicios con superávit. Para la coalición, esos recursos deben servir para invertir en el futuro de la ciudad y dar respuesta a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda en Paterna, mediante la creación de un parque público suficiente que ayude también a contener los precios del mercado.

"Un derecho garantizado"

Martí ha sido contundente en el posicionamiento político de Compromís per Paterna, pues “no podemos delegar una necesidad básica en grandes promotoras ni fondos buitre que operan con lógicas especulativas. La vivienda no puede ser un activo financiero más; tiene que ser un derecho garantizado. Sin vivienda accesible no hay emancipación, ni movilidad laboral, ni ciudad habitable”, ha remarcado.

La propuesta de Compromís llega después de que el gobierno del PSPV-PSOE que lidera el alcalde Juan Antonio Sagredo, haya solicitado a la Conselleria de Vivienda la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, un paso con el que pretende activar medidas para contener el precio del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda asequible en una de las ciudades con mayor presión residencial del área metropolitana de València.