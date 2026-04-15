Dones de Picanya premia la lucha feminista de la periodista Julia Ruiz dentro de "La República en Femení"

El Premi Bárbara Almenar Tarazona creado hace tres años por la asociación feminista Dones de Picanya para visibilizar y reconocer la identidad de mujeres valiosas en la lucha hacia la consecución de la igualdad de oportunidades ya tiene nombre propio: Julia Ruiz Martínez.

Nadie mejor que la periodista picanyera para recibir este premio que lleva por nombre la que fue una de las cinco mujeres republicanas a las que encerraron en la prisión femenina instalada en el convento de Santa Clara de València debido a sus ideales.

Ideales que han llevado a Julia Ruiz a convertirse en un referente en la lucha feminista ejerciendo el periodismo durante más de dos décadas en el diario Levante-EMV, donde sigue escribiendo artículos de opinión, y actualmente como responsable de Comunicación de UGT-Serveis Públics. Licenciada en Periodismo y graduada en Sociología, su Trabajo de Fin de Grado, de hecho, se centró en la presencia de la mujer en los medios de comunicación, además de completar el Máster de Igualdad de Género. También en 2023, elaboró el estudio Igualdad y poder, un reto tras 40 años de autonomía, junto a la letrada, profesora honoraria del Departamento de Derecho Constitucional de la Universitat de València (UV) y miembro del Institut Universitari d'Estudis de la Dona, Julia Sevilla, sobre la presencia de la mujer en la política.

No es el primer premio que recibe por sus artículos "morados". En 2017, fue la Federación de Dones Progressites las que le hizo un reconocimiento, en 2018 la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio le otorgó el premio Vivienda, Movilidad y Urbanismo con perspectiva de género en la modalidad de medios de comunicación. En 2019, fue premiada por Les Corts Valencianes por su aportación al periodismo con perspectiva de género e igualdad. Y el pasado año, junto a otros comunicadores, la Unió de Periodistes Valencians le concedió el Premio Libertad de Expresión 2025 por su labor informativa y de comunicación durante la dana.

Las Corts premia el trabajo de la periodista de Levante-EMV Julia Ruiz / Fotos: Las Corts.

Ahora, para la tercera edición del Premi Bárbara Almenar Tarazona "tres socias presentaron tres candidaturas, y las tres llevaban por nombre a Julia Ruiz, así que no pudo haber más unanimidad. Todas coincidimos en que es un orgullo que una picanyera sea de las primeras mujeres que trabajaron por la Igualdad a través del periodismo", confiesa la presidenta de Dones de Picanya, Xelo Sánchez.

La premiada recibió la noticia hace apenas unos días "y la verdad es que aunque me han dado otros premios, que te lo den en tu municipio, es algo especial y encima que venga de parte de una asociación tan activa en el movimiento feminista en Picanya, es un plus añadido", afirma Julia.

Las premiadas con el Bárbara Almenar Tarazona. / L-EMV

"Este premio no es solo un reconocimiento personal, sino una invitación a seguir utilizando el periodismo como una herramienta para cuestionar desigualdades y abrir espacios de igualdad real, empezando por el entorno más cercano. Recibirlo en el lugar donde vivo lo hace aún más significativo, porque la transformación empieza siempre en lo que tenemos más cerca", concluye Julia Ruiz, además de picanyera madre de dos hijos, a quien les ha inculcado sus valores y que se ha convertido en todo un referente para todas las mujeres que se dedican al periodismo

Entrega el 30 pero sin visita al Memorial

El acto de entrega está previsto para el jueves 30 de abril en el Centro Cultural de Picanya. El premio será entregado por la premiada de 2024, Quiti Blat Gimeno (en 2025 se suspendió por los efectos de la dana en Picanya), que a su vez recibió el premio de manos de la primera galardonada, Xelo Sanchis Ridaura.

Julia Ruiz, premio Bárbara Almenar Tarazona. / L-EMV

Antes, estaba previsto, dentro de la programación de República en Femení impulsada por Dones de Picanya, realizar una ofrenda floral en homenaje a las mujeres represaliadas en el Memorial para las víctimas levantado en 2022 en la Plaza Constitución , con el nombre de los 24 afectados y afectadas, entre las que están las cinco mujeres encarceladas Bárbara Almenar Tarazona, Pilar Coll Alas, Josefa Martínez Raga, Argimira Montesa Casanova y Trinidad Zamorano Márquez.

Sin embargo, de momento se ha suspendido, ya que tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Picanya, los trabajos para desmontar la pasarela provisional instalada por las Fuerzas Armadas sobre el barranco del Poyo obligan a tener que retirar este memorial, que será llevado a restaurar. "Pero volverá al mismo lugar donde estaba, aunque en un jardín probablemente de menor tamaño por la nueva pasarela", señalan fuentes municipales.