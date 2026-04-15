La Marxa d’Escoles per l’Horta reivindicará la protección del paisaje agrario el 22 de abril en Picanya

La Marxa d’Escoles per l’Horta volverá a llenar el territorio de alumnado y docentes el próximo miércoles 22 de abril, coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra. Este año, el encuentro central tendrá lugar en el IES Enric Valor de Picanya, que actuará como centro de acogida para las diferentes columnas de estudiantes que se desplazarán hasta allí para reivindicar la protección del paisaje agrario, la alimentación saludable y la agroecología.

Bajo el lema «Sin huerta comemos barro», la comunidad educativa «vuelve a levantar la voz para recordar que la defensa de la huerta es fundamental en el actual contexto de emergencia climática y la escuela tiene un papel clave en la formación de una ciudadanía crítica y arraigada a su entorno», explica Doris Monrós, técnica de Justicia Alimentaria.

Además, considera relevante «el hecho de convertir el espacio público en una extensión del aula».

Marxa escoles de l' horta en 2025. / L-EMV

El objetivo del encuentro anual es volver a llenar los caminos de la huerta de niñas, niños y jóvenes llegados de diferentes centros educativos en una acción colectiva que reivindica la protección de un espacio clave para el territorio, el medio ambiente y la alimentación de proximidad. Además, se pretende hacer el alumnado plenamente consciente del territorio que atraviesan como culminación de un trabajo previo de concienciación que ya se ha realizado en las aulas, y que en muchos casos se ha completado con visitas a campesinos y campesinas o con actividades en ruta.

Infraestructura de vida

«La huerta es una infraestructura de vida y protegerla es también proteger la salud, la memoria y la capacidad de producir alimentos cerca de casa», apunta la técnica de Justicia Alimentaria, «así como un espacio de aprendizaje, de encuentro y de compromiso colectivo». A la llegada al IES Enric Valor de Picanya, cada clase colgará los carteles que sumarán al mural de este centro. Recogen mensajes que sostienen el valor de la huerta y los perjuicios del hormigón para la sostenibilidad y el cambio climático, que el centro acogedor sufrió en primera persona el octubre de 2024.

También se realizarán diferentes actividades y dinámicas colectivas para que el alumnado interactúe y comparta aquello que ha aprendido durante la marcha. La convocatoria quiere volver a situar en el centro del debate público la necesidad de cuidar y preservar este paisaje ante las amenazas urbanísticas, ambientales y sociales que lo afectan.