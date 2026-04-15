Massalfassar acoge por primera vez la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Nord 2026, que este año celebra su 39ª edición. Del 17 al 26 de abril, el municipio se convierte en punto de encuentro de la comunidad educativa de la comarca, con una programación diversa que combina actividades culturales, música, convivencia y defensa de la lengua, organizada por Escola Valenciana en colaboración con el Ayuntamiento de Massalfassar.

El alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, ha destacado la importancia de este evento para el municipio: “Acogemos con ilusión y alegría este encuentro. Es una celebración que pone en valor nuestra lengua, nuestra cultura y la labor imprescindible de la escuela pública como espacio de convivencia, aprendizaje y futuro”.

Trobades. / A.M.

Ivan Palomares, presidente de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord, parte de Escola Valenciana, ha destacado el apoyo del Ayuntamiento, “poniendo en valor el esfuerzo compartido detrás de la trobada”. Palomares recuerda que se trata de un “eje vertebrador de la comarca, que aglutina decenas de escuelas y cientos de familias y colectivos en torno a un objetivo común”.

Programación

La programación comenzará el viernes 17 de abril con la presentación del nuevo número de la revista Espai Carraixet en el Trinquet, y continuará el sábado 18 con la entrega de los premios del Sambori comarcal en el Centro Cívico. Esa misma noche tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la recuperación del Concierto La Gira, con la actuación de los grupos La Fulla y Auxili, una de las bandas referentes del panorama musical valenciano actual.

Entre el lunes 20 y el miércoles 22 de abril se celebrará la Trobada Musical, que este año contará con la participación de 21 centros educativos, la cifra más alta registrada hasta ahora. El jueves 23 de abril tendrá lugar la Trobada de Secundaria y Bachillerato, que reunirá a más de 1.000 alumnos en una jornada con actividades y talleres pensados especialmente para jóvenes.

El viernes 24 de abril, el Centro Cívico acogerá la tradicional cena homenaje, en la que se reconocerá la trayectoria del musicólogo Josep Vicent Frechina, así como la labor de los Dimonis de Massalfassar, que celebran 35 años de actividad, y de Josep Fontestad, por su compromiso con la normalización del valenciano.

Trobada de Infantil y Primaria

El punto culminante llegará el domingo 26 de abril con la Trobada de Infantil y Primaria, el día grande de la fiesta. La jornada comenzará con un pasacalles a las 10:30 horas, seguido de talleres y actuaciones a las 11:00 horas. A las 13:00 horas tendrá lugar una dansà popular, y posteriormente se realizará una visita al monumento conmemorativo de la trobada y una comida de convivencia. La programación se cerrará por la tarde con la actuación del grupo Ramonets en la plaza de la Iglesia.

Según ha señalado el alcalde, “las calles de Massalfassar estarán llenas de niños y niñas que utilizan el valenciano con naturalidad, el mejor ejemplo para demostrar que nuestra lengua está viva”. Margaix ha querido agradecer también “la dedicación del profesorado y el apoyo de las familias a una educación arraigada y abierta al mundo”.

Con esta edición, Massalfassar se prepara para acoger a miles de participantes en una cita que refuerza el papel de la lengua como elemento de cohesión social e identidad compartida en la comarca de l’Horta Nord.