Paterna celebra una nueva edición de la Gran Feria del Comercio con más de 60 comercios locales presentes
El concejal de Comercio, Lucas Jodar, destaca que la feria es una oportunidad para impulsar el consumo local y dinamizar la economía, reforzando el vínculo entre comercios y vecinos.
El Ayuntamiento de Paterna impulsa una nueva edición de la Gran Feria del Comercio de Paterna, que se celebrará los próximos sábado 18 y domingo 19 de abril en el Parc Central, consolidándose así como uno de los principales eventos municipales de promoción del comercio local y un punto de encuentro para vecinos y visitantes.
Organizada a través de la Concejalía de Comercio y Smart City junto al Mercado Municipal de Paterna, Multipaterna y Paterna Unió de Comerç, la feria reunirá en esta edición a más de 60 comercios locales, que saldrán a la calle para mostrar su oferta y acercarse a la ciudadanía en un entorno dinámico y participativo.
Cuatro espacios
Aparte de la actividad comercial, la feria se organiza en un formato amplio estructurado en cuatro espacios diferenciados: el Escenario Abierto, el Espacio Creativo, el Espacio Stands y el Espacio Impulsa Tu Marca, donde se desarrollarán talleres, exhibiciones, ponencias, sorteos y conciertos dirigidos a todos los públicos.
El concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha destacado que “esta feria es una oportunidad única para dar visibilidad a nuestros comercios locales y acercarlos a la ciudadanía en un entorno abierto, dinámico y participativo”.
Del mismo modo, Jodar ha subrayado que con esta iniciativa "impulsamos el consumo en el comercio de proximidad y generamos un espacio de encuentro que dinamiza la economía local y refuerza el vínculo y la fidelidad entre comercios y vecinos".
La hostelería, protagonista
Además, en esta nueva edición, la hostelería volverá a tener un papel protagonista con una zona gastronómica que permitirá a los asistentes disfrutar de propuestas culinarias durante toda la jornada del sábado y la mañana del domingo.
Asimismo, durante el sábado la programación incluirá una amplia variedad de actividades como espectáculos de danza, talleres creativos, exhibiciones, conciertos y ponencias, con propuestas pensadas para todos los públicos.
Animación con tributo a El Canto del Loco
Entre la animación comercial, se destaca, a partir de las 13:00 horas, la actuación en directo de El Canto del Lobo, el mejor tributo a El Canto del Loco y, por la noche del mismo sábado, desde las 21:00 horas hasta las 23:15 horas, con Destrangis, un concierto tributo a Estopa.
Por último, la Feria de Comercio de Paterna es la primera con carácter comarcal que se enmarca en el programa Interfires de Pactem Nord y Facenord que permitirá a aquellas personas que visiten hasta tres ferias de comercio de la comarca poder entrar en el sorteo de 3.000 euros, gracias a Caixa Popular.
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