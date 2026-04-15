Paterna: un acto institucional conmemora el Día Mundial del Pueblo Gitano y pone en valor su cultura
Isabel Segura, teniente alcalde de Paterna, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la diversidad y la inclusión, valorando la contribución del pueblo gitano a la sociedad.
El Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Inclusión Social, ha organizado un acto institucional en colaboración con la Asociación de Vecinos de La Coma, Kali Yag, la Fundación Secretariado Gitano y Cáritas La Coma con motivo del Día Mundial del Pueblo Gitano, que se celebra el 8 de abril.
De este modo, el Auditorio de Paterna ha acogido esta jornada emotiva dedicada al reconocimiento, agradecimiento y celebración de la historia, cultura, identidad y dignidad del pueblo gitano y en la que se ha puesto en valor su contribución a la sociedad, así como la importancia de seguir avanzando en igualdad, respeto y convivencia.
La diversidad se pone en valor
En su intervención, la teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, además de felicitar a los galardonados, ha afirmado que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando codo con codo para seguir avanzando en una ciudad donde la diversidad no solo se respeta, sino que se valora y es primordial para seguir disfrutando de una sociedad más justa e igualitaria”.
Un acto que ha reunido a concejales del equipo de gobierno, representantes de diferentes entidades de la ciudad, vecinos y vecinas así como numerosas familias gitanas cuya presencia ha sido destacada como esencial para dar sentido a este encuentro.
Reconocimientos
Durante el acto Segura ha sido la encargada de entregar diferentes reconocimientos a personas referentes y entidades por su compromiso y labor en favor de la inclusión y la visibilización del pueblo gitano, entre ellos, a Alfredo Muñoz Mendoza, presidente de la Asociación de Vecinos de La Coma, la Fundación Secretariado Gitano, el alumnado de 4º de ESO del Instituto La Coma y Jesús Ramírez Escudero, de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana (FAGA).
Por último, también se ha realizado una mención especial a Consuelo Cano Domínguez, en agradecimiento por sus años de dedicación en el colegio público de La Coma.
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