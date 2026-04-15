Pillado in fraganti vaciando una furgoneta en un contenedor orgánico: se enfrenta a una multa de hasta 1.500 euros

Pillados tirando escombros y otros enseres en un contenedor orgánico. La Policía Local de Xirivella ha identificado a varias personas que estaban vaciando una furgoneta junto a un contenedor superando ampliamente la cantidad que se puede depositar y además en un día fuera del indicado, tramitando la consecuente propuesta de sanción que puede alcanzar hasta los 1.500 euros, dependiendo de la gravedad. Una práctica que lamentablemente es más habitual de lo esperado. Por ese motivo, el consistorio ha reforzado el control tanto en el núcleo urbano como en el área industrial por el mal uso que se hace del servicio de recogida de enseres, que ha provocado ya nuevas propuestas de sanción, la última hace apenas una semana, al también identificara a un vecino depositando muebles en la acera en el día de no recogida de enseres.

El Ayuntamiento de Xirivella decidió intensificar la vigilancia ante las cifras de 2025. En concreto, el año pasado, la Policía Local de Xirivella realizó 84 actuaciones por abandono de enseres en la vía pública, de las cuales 32 terminaron en denuncia. Aunque actualmente las sanciones van desde los 700 hasta los 1.500 euros, el gobierno local está estudiando incrementar las sanciones para intentar persuadir a los incívicos de incumplir las normas. “Vamos a intensificar las actuaciones para identificar y sancionar a quienes ensucian nuestras calles. La gran mayoría de vecinos cumple, y no es justo que unos pocos perjudiquen a todos y desborden este servicio”, señalaba la alcaldesa Paqui Bartual hace apenas una semana cuando se identificó a otro incívico.

Los martes, a partir de las 20 horas

Según la ordenanza, se puede depositar los enseres los martes a partir de las 20 horas. El consistorio decidió el verano pasado realizar una campaña de concienciación ciudadana puerta a puerta para fomentar el uso correcto del servicio municipal de recogida de muebles y enseres. La ordenanza permite depositar hasta 3 o 4 objetos voluminosos los martes a partir de las 20 horas, siempre junto a los contenedores y sin obstaculizar el paso. Los objetos con riesgo para la seguridad, como los punzantes o cortantes, deben llevarse obligatoriamente al ecoparque municipal. En casos como vaciados masivos de viviendas o locales, es obligatorio contratar un servicio privado autorizado y contar con permiso municipal.

Instrucciones para el depósito de enseres en Xirivclla. / A.X.

Tal y como recoge el bando, el incumplimiento de estas normas puede ser sancionado con multas de hasta 750 euros, y en casos graves, hasta 1.500 euros, además de la obligación de costear la retirada de los residuos y reparar los daños causados al entorno urbano.

"Tolerancia cero al incivismo. Xirivella no es un vertedero", señalan desde el consistorio.