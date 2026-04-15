Sedaví recupera su salón de plenos tras la Dana con una inversión de casi 600.000 euros del Gobierno

Sedaví recupera su salón de plenos tras la dana del 29 de octubre de 2024, uno de sus espacios institucionales más emblemáticos, símbolo de la vida democrática local y punto clave para la gestión municipal, donde se debaten y aprueban las decisiones que marcan el día a día del municipio.

La intervención no solo ha permitido reparar los daños de la riada, que arrasó la planta baja y el sótano del edificio municipal, sino también modernizar las instalaciones del ayuntamiento para hacerlas más seguras y funcionales frente a futuros episodios meteorológicos extremos.

Inversión estatal

Esta actuación forma parte del proceso de reconstrucción de la sede municipal, estructurado en dos fases de ejecución simultánea y con una inversión total de 598.930,89 euros, financiada al 100% por el Gobierno de España.

La sala es una de las estancias de mayor relevancia del ayuntamiento. / A. S.

Durante meses, la ausencia de este espacio ha simbolizado el impacto de la catástrofe en el funcionamiento institucional. Ahora, plenamente restaurado, el salón de plenos vuelve a erigirse como escenario esencial de la representación democrática.

Intervención y mejoras

La intervención ha permitido redefinir la distribución del salón, aumentando su capacidad y mejorando su uso. Entre las principales mejoras, destaca la habilitación de una zona expositiva en la cristalera, la creación de un acceso independiente que facilita la entrada directa al salón y la mejora del sistema técnico audiovisual para la celebración de actos y plenos, que incluye megafonía.

Además, contempla la renovación de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, el saneamiento, los revestimientos interiores, los elementos de carpintería y las zonas de recepción y atención al público.

El proyecto se enmarca en el plan de reconstrucción impulsado tras los daños ocasionados por la Dana, bajo el lema «Tots som Sedaví». En paralelo, el Ayuntamiento ha reforzado su compromiso con la transparencia con la puesta en marcha de una plataforma que permite a la ciudadanía consultar el estado de los proyectos de reconstrucción en tiempo real.