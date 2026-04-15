Torrent inaugura dos nuevas zonas de juegos infantiles con enfoque sostenible e inclusivo en San Pancracio y Maestro Fortea

Los más pequeños de Torrent cuentan con dos nuevas zonas de juegos infantiles en las calles San Pancracio y la calle Maestro Fortea. El Ayuntamiento ha inaugurado estos espacios enmarcados dentro de su estrategia global de mejora y modernización. Esta actuación supone un nuevo impulso a la creación de entornos accesibles, sostenibles e inclusivos, pensados para fomentar el juego al aire libre y la convivencia vecinal.

Sostenible e innovador en San Pancracio

La nueva área de juegos de la calle San Pancracio destaca por la incorporación de la línea REB, diseñada bajo criterios de ecodiseño y jugabilidad abierta. Todos los elementos han sido fabricados a partir de perfiles de ReBnew, un plástico 100% reciclado y reciclable procedente de residuos de envases recogidos selectivamente. Esta iniciativa cobra especial relevancia teniendo en cuenta que los residuos plásticos pueden tardar entre 100 y 1.000 años en degradarse, por lo que su reutilización contribuye directamente al fomento de la economía circular.

El parque cuenta con una amplia variedad de juegos adaptados a distintas edades: Multijuego con estructura accesible a ras de suelo con ábaco, asiento plano, pizarra y tejado, pensada para niños desde 1 año. Un multijuego de tres plataformas con puente colgante, rocódromo, redes de trepa, rampa de acceso con cuerda y dos toboganes, dirigido a niños a partir de 6 años. Un columpio nido con asiento inclusivo, diseñado para niños desde 3 años. Una estructura de redes, cuerdas, anillas y escalera vertical para fomentar la actividad física. Un Puente de equilibrio que es un circuito de equilibrio con cuerdas y largueros. Así como un Balancín clásico de dos plazas con sistema de giro.

Todos los elementos han sido instalados mediante zapatas de hormigón y cuentan con sus correspondientes áreas de seguridad, garantizando un entorno seguro para los usuarios.

Un nuevo espacio infantil con varios elementos. / A. T.

Nuevo espacio lúdico en Maestro Fortea

Por su parte, la Plaza Maestro Fortea incorpora un parque con temática Terra, que incluye tobogán, rocódromo, escalerilla de cuerdas, barra de bombero, tejado y rampa, además de juegos de muelle, columpio tipo cesta y balancín. Este espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de juego variada y estimulante, favoreciendo tanto el desarrollo físico como la interacción social.

La actuación ha supuesto una inversión de 60.830,98 euros (IVA incluido) para el parque de la calle San Pancracio y de 58.080,00 euros (IVA incluido) para el de Maestro Fortea. Ambos proyectos han sido financiados gracias a una subvención del Ministerio de Juventud e Infancia destinada a municipios afectados por la dana, lo que ha permitido al consistorio no solo reparar daños, sino también mejorar significativamente estos espacios.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “con esta actuación seguimos avanzando en nuestro compromiso de construir una ciudad más amable, donde la infancia tenga espacios seguros, modernos y adaptados a sus necesidades. Además, apostamos por materiales sostenibles que contribuyen al cuidado del medio ambiente”.

Uno de los columpios de las nuevas zonas infantiles. / A. T.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha subrayado que “estos nuevos parques no solo mejoran la imagen urbana, sino que también garantizan accesibilidad universal y cumplen con los más altos estándares de seguridad. Hemos apostado por diseños innovadores que fomentan el juego activo y la inclusión”.

El concejal de Juventud, Santiago Calatayud, ha añadido que “la recuperación de estos espacios gracias a las ayudas es una oportunidad para ofrecer a niños y jóvenes lugares de encuentro de calidad, donde puedan desarrollarse y compartir tiempo en compañía de amigos”.

Balance de parques infantiles

La inauguración de estas nuevas zonas de juego se suma a una ambiciosa estrategia municipal desarrollada desde el inicio de la legislatura, con cerca de una veintena de actuaciones ejecutadas o en fase de finalización en distintos barrios de Torrent.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la renovación del Parc Central, donde se ha instalado una gran área temática con un barco pirata con capacidad para 25 niños, equipado con cuerdas, pasarelas y toboganes. Este espacio se complementa con el Parque de Seguridad Vial, un referente comarcal para el aprendizaje lúdico de normas de circulación.

En la Avenida Olímpica, el conocido Parque del Dragón se ha convertido en uno de los puntos más concurridos, con una gran estructura central de carácter fantástico. En la Avenida al Vedat, una tortuga gigante se ha consolidado como nuevo icono urbano y reclamo familiar.

Asimismo, se han llevado a cabo mejoras en calles como Azorín, San Luis Beltrán, Plaza Mayor y Plaza Fray Antonio Panes, Estación, Plaza Pintor Miró, además de nuevos espacios en Genaro Palau (con un torito) y Plaza Libertad (con el burrito Platero). También se han restaurado elementos tradicionales muy apreciados, como las vacas de Fray Antonio Panes, Pintor Miró y Marquesat.

Otras áreas

Cabe destacar también la reciente renovación del parque de la urbanización El Pantano, que incluye la primera tirolina del municipio y juegos de temática marina, con especial atención a la inclusión. Esta actuación, al igual que la de San Pancracio y Maestro Fortea, ha sido financiada con fondos del Ministerio de Juventud e Infancia.

A estas iniciativas se suman nuevas instalaciones como el castillo de la Plaza Pintor Miró ya abierto y los parques en desarrollo en la calle Don Juan de Austria (Colonia Bonestar) y en la calle Laurel (Monte Real).

El Ayuntamiento ha anunciado que continuará impulsando nuevas actuaciones en los próximos meses, reafirmando su compromiso con la mejora continua de los espacios públicos. Con todo ello, Torrent consolida su apuesta por una ciudad más habitable, inclusiva y orientada al bienestar de las familias, donde el juego infantil se convierte en un eje clave de desarrollo social y urbano.