El tráfico dispara la contaminación por NO2 en colegios de València y Torrent, afectando la salud infantil

La exposición al dióxido de nitrógeno tiene consecuencias graves en niños y jóvenes, como asma, alergias o problemas cardiorrespiratorios y cognitivos que pueden prolongarse toda la vida. En las ciudades, este contaminante proviene principalmente del tráfico, por lo que sus niveles más altos se registran en zonas urbanas densas y cerca de vías con mucha circulación.

Según las mediciones de la campaña de ciencia ciudadana dentro de la iniciativa europea Clean Cities, de Ecologistas en Acción para medir los niveles de NO2 en entornos escolares, seis de los nueve colegios de la ciudad de València y dos de dos municipios de l’Horta Sud que han participado exceden de los valores recomendados por la OMS para la protección de la salud, establecido en 25 μg/m3, como límite diario. En Torrent, dos de los cinco colegios en los cuales se han realizado las mediciones también superan esta medida.

Tanto València como Torrent han paralizado sus proyectos de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que podrían mitigar los efectos de la contaminación, con las repercusiones negativas que tiene en los centros educativos más cercanos a las vías con alta intensidad de tráfico.

València y l'Horta Sud

En el caso de València, los centros que están por encima del límite diario y anual de NO2 recomendado por la OMS para la protección de la salud y por encima de la nueva normativa europea de obligado cumplimiento, que han participado en las mediciones, son CEIP Cervantes (Barrio de Extramurs), CEIP San Juan de Ribera (Barrio de L'Eixample), CEIP Juan Manuel Montoya (Barrio de Natzaret), IES Baleares (Barrio de Camins al Grau), CEIP Antonio Machado (Barrio de Rascanya) y Centre Educatiu Misericordia (Barrio de L'Olivereta).

Todos están ubicados cerca de circunvalaciones o vías arteriales de altas intensidades y distribución de tráfico motorizado (Guillem de Castro, Gran Vía, Ronda Nord, V-30, etc.). El CEIP Juan Manuel Montoya (Barrio de Natzaret) se sitúa adyacente al puerto de València, uno de los mayores focos de emisión constante de contaminantes provenientes de megabuques, cruceros y de los accesos de transporte de mercancías.

En la situación contraria está el CEIP Misericordia que, a pesar de estar adyacente a la V-30, cuenta con zonas verdes al interior y exterior del complejo docente, lo que podría favorecer la dispersión de los contaminantes y justificar los menores niveles de NO2 medidos pese a su ubicación.

Otros centros

Otros tres centros, sin llegar a estar por encima del límite diario recomendado por la OMS, lo estarían por encima del límite anual y también del límite de la nueva directiva europea de obligado cumplimiento. Estos son CEIP Vivers (Barri de Trinitat), IES Cabanyal (Barri de La Carrasca) y CEIP Cristóbal Colón (Benetússer). En general, pese a ubicarse en calles locales con menor tráfico y contar con vegetación, equipamientos deportivos o espacios abiertos que atenúan parcialmente la contaminación, en todos los casos existen grandes avenidas o carreteras situadas entre 250 y 350 metros de distancia, con tráfico denso y varios carriles por sentido. Estos entornos muestran cómo las medidas locales de mitigación mejoran mucho la calidad del aire, pero no llegan a compensar totalmente la influencia del tráfico metropolitano intenso.

Los CEIP con valores más elevados en Torrent son El Molí y Juan XXIII, que se sitúan cerca de vías con intensidad de flujos de vehículos a combustión elevada. El CEIP El Molí se encuentra muy próximo a la Ronda del Safranar, vía de intensa circulación, pues, conecta Torrent, Alaquàs y Picanya. El CEIP Juan XXIII se encuentra situado entre la calle València (vía de alta densidad de tráfico, estrecha y con alta densidad de edificación y escasas zonas verdes) y el barranco de Torrent.

Por debajo del límite

Las mediciones efectuadas en centros educativos que han estado por debajo del límite de la nueva directiva europea son IES Andreu Alfaro (Paiporta, l'Horta Sud) y CEIP Federico Maicas, Lope de Vega y Virgen del Rosario, todos ellos en Torrent. Se trata, pues de centros educativos ubicados en zonas urbanas más recientes, con mayor distancia a grandes avenidas, así como menor densidad de edificación a su alrededor. Todo ello favorece la dispersión de contaminantes y la no superación de límites de NO2 salvo la recomendación anual para la protección de la salud de la OMS.

Soluciones

El estudio no solo aporta datos, también da soluciones para proteger la salud de la infancia como pacificar el 100% de los entornos escolares, limitar la velocidad en sus inmediaciones a 20 kilómetros por hora o naturalizar los espacios.

De este modo, incluyen crear caminos escolares y carriles bici practicables y seguros para las familias que promuevan la movilidad activa, priorizar el transporte público, compartido, en bicicleta y peatonal, eliminar los aparcamientos dentro de los centros escolares y destinarlos a espacio verde o de juego, restringir el tráfico motorizado en torno a las escuelas, limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno, hacer cumplir la normativa vigente penalizando la doble fila en la puerta de las escuelas y por supuesto monitorizar la calidad del aire adecuadamente para poder alertar en periodos de superación, pues cabe recordar que a día de hoy, los municipios de l’Horta Sud carecen de una red adecuada de estaciones de medición.

Zonas de bajas Emisiones

Además, pone sobre la mesa la importancia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como un instrumento eficaz para reducir el tráfico, si se acompañan de medidas facilitadoras de la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público, y recuerda que la ley insta a los ayuntamientos a poner en marcha ZBE específicas que protejan los entornos especialmente sensibles, como los centros escolares porque son los lugares donde la infancia se desarrolla.

En este sentido, Torrent proyectó crear ZBE en el barrio del Alter y el área de la Torre, con un control de acceso mediante cámaras en estas zonas, incluso llegó a presupuestar la iniciativa con 4 millones de euros para mejorar la movilidad urbana en la anterior legislatura. A pesar de que el proyecto está redactado, sigue esperando en el cajón.

En el caso de València, la ZBE propuesta fue modificada a mínimos, limitándose a Ciutat Vella, y advirtiendo de un amplio periodo de laxitud en la ejecución del su cumplimiento de medidas punitivas. Esta propuesta permanece bloqueada por la oposición de Vox, lo que ha impedido aprobar la ordenanza requerida antes de 2026.