Alfafar celebra una nueva edición de la Feria del Libro, Comercio y Gastronomía del 17 al 19 de abril

La cultura, el comercio y la gastronomía se unen este fin de semana en Alfafar en una nueva edición de la Feria del Libro, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril en la plaza del Ayuntamiento. Cuenta con una programación pensada para todos los públicos que combina literatura, actividades familiares, música en directo, talleres participativos y propuestas de promoción del comercio local.

Durante tres jornadas consecutivas, la feria convertirá el centro del municipio en un espacio de encuentro entre ciudadanía, librerías, comercios y asociaciones locales, con el objetivo de impulsar la lectura, reforzar el tejido comercial de proximidad y dinamizar la vida cultural y social local.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que esta iniciativa es “una muestra de la implicación del Ayuntamiento con la cultura accesible, el apoyo al comercio local y la generación de espacios de convivencia para todas las edades”. En este sentido, ha señalado que esta feria no solo promueve la lectura, sino que también impulsa la actividad económica del municipio y refuerza el papel del comercio de proximidad como motor social y económico de Alfafar.

Programación

La programación de la feria del Libro, Comercio y Gastronomía arrancará el viernes 17 de abril a las 17:00 horas con la apertura de las casetas participantes en la plaza del Ayuntamiento. La tarde incluirá un taller de manga dirigido a público juvenil, la presentación del libro “Marea Alta de Marta García Ponce” en la Sala Ventura Alabau, así como la de la obra “Una explotación agraria de l’Horta Sud durante la autarquía” de Carles Rodrigo Alfonso, organizada en colaboración con la Associació d’Estudis d’Alfafar. La jornada finalizará con la actuación musical del grupo Kasparov, que pondrá el cierre a la primera tarde de feria.

El sábado 18 de abril, tendrá lugar la inauguración oficial de la Feria del Libro y del Comercio de Alfafar 2026 a las 11:00 horas, dando paso a una intensa programación de actividades dirigidas especialmente al público familiar e infantil. Durante la mañana se celebrarán talleres de acuarela, propuestas creativas vinculadas al “libro-juego Cuenta conmigo. Crea el teu llibre”, demostraciones profesionales del comercio local y la lectura dramatizada de Yerma a cargo del Aula de Teatre d’Alfafar.

El cartel anunciador de esta edición. / A. A.

Por la tarde continuarán las actividades con talleres infantiles de globoflexia y manualidades, una demostración de pilates organizada por el comercio local especializado en fisioterapia y movimiento saludable, así como la charla divulgativa “Consells per a millorar la qualitat del somni: matalàs i coixins correctes per a dormir”, centrada en hábitos saludables relacionados con el descanso. La jornada concluirá con la presentación del libro “Aportaciones a la Historia de Alfafar” de Pepe Catalá y ambientación musical con DJ en la plaza del Ayuntamiento.

Última jornada

El domingo 19 de abril la programación continuará con nuevas propuestas familiares y culturales, entre ellas un taller de pintura infantil, actividades creativas con materiales reciclados bajo el título “Crea un drac muppet”, demostraciones de indumentaria valenciana tradicional, talleres de estampación y serigrafía, así como actividades infantiles de maquillaje y fotografía.

Durante la mañana también se celebrarán dos encuentros literarios destacados: la presentación del ensayo “Enmimismados. Manual para descentrarse” de Enrique Lluch Frechina y el coloquio “Para amar y amarnos. Las mujeres cuentan” con Isabel Barceló, que abordará la voz de las mujeres en la narrativa y el pensamiento contemporáneo.

La programación del domingo finalizará con la actuación musical del grupo Hermanos Marín, previa a la celebración del sorteo de una tablet a las 13:30 horas, iniciativa dirigida a incentivar la compra de libros en las librerías participantes de la feria. Las personas que realicen compras superiores a 19 euros podrán participar depositando su ticket en la urna habilitada en la caseta municipal.

Cultura y comercio

“Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por actividades que conectan cultura, comercio y participación ciudadana, porque creemos que son herramientas fundamentales para construir municipio y fortalecer la identidad local”, subraya Juan Ramón Adsuara.

Con esta nueva edición, Alfafar consolida una propuesta cultural abierta, participativa y accesible que invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de un fin de semana lleno de literatura, creatividad, música y convivencia en torno al espacio público.