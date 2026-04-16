Jovesólides impulsa "La Ruta" en Benetússer con talleres de empleabilidad, desarrollo personal y emprendimiento en el Nou Espai

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha participado esta mañana en la presentación del proyecto “La Ruta: Reconstrucción sociolaboral y emprendimiento en municipios DANA” que está llevando a cabo la ONG Jovesólides en los municipios de Benetússer y Paiporta. La inciativa trabaja coordinadamente con los servicios sociales municipales la orientación laboral individualizada, el acompañamiento en trámites administrativos y digitales y el apoyo en el acceso a prestaciones y ayudas públicas en personas pertenecientes a colectivos vulnerables.

“La Ruta” se completa con una programación formativa que combina empleabilidad, desarrollo personal y emprendimiento que, en el caso de Benetússer, se desarrollan en las instalaciones municipales del edificio Nou Espai.

La propuesta de Jovesólides se estructura en talleres de competencias digitales para el empleo, desarrollo de habilidades socioemocionales, sesiones de acompañamiento grupal y formación en emprendimiento y autoempleo.

Reconstrucción emocional

En su discurso, la alcaldesa quiso agradecer el trabajo de la ONG porque la reconstrucción “no es solo física, es también social, comunitaria y emocional y proyectos como “La Ruta” contribuyen de manera directa a esa reconstrucción, generando oportunidades, fortaleciendo capacidades y acompañando a las personas en sus procesos de autonomía”.

Por ese motivo, Sanz se comprometió a seguir apostando por este tipo de colaboraciones. “Creemos en el trabajo en red y en la importancia de sumar esfuerzos para dar respuestas más eficaces a las necesidades de la ciudadanía”, ha explicado.