Reconstrucción tras la dana
Jovesólides impulsa "La Ruta" en Benetússer con talleres de empleabilidad, desarrollo personal y emprendimiento en el Nou Espai
El proyecto "La Ruta", impulsado por Jovesólides y en el que participa el Ayuntamiento de Benetússer, incluye talleres de competencias digitales y formación en emprendimiento para colectivos vulnerables
La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha participado esta mañana en la presentación del proyecto “La Ruta: Reconstrucción sociolaboral y emprendimiento en municipios DANA” que está llevando a cabo la ONG Jovesólides en los municipios de Benetússer y Paiporta. La inciativa trabaja coordinadamente con los servicios sociales municipales la orientación laboral individualizada, el acompañamiento en trámites administrativos y digitales y el apoyo en el acceso a prestaciones y ayudas públicas en personas pertenecientes a colectivos vulnerables.
“La Ruta” se completa con una programación formativa que combina empleabilidad, desarrollo personal y emprendimiento que, en el caso de Benetússer, se desarrollan en las instalaciones municipales del edificio Nou Espai.
La propuesta de Jovesólides se estructura en talleres de competencias digitales para el empleo, desarrollo de habilidades socioemocionales, sesiones de acompañamiento grupal y formación en emprendimiento y autoempleo.
Reconstrucción emocional
En su discurso, la alcaldesa quiso agradecer el trabajo de la ONG porque la reconstrucción “no es solo física, es también social, comunitaria y emocional y proyectos como “La Ruta” contribuyen de manera directa a esa reconstrucción, generando oportunidades, fortaleciendo capacidades y acompañando a las personas en sus procesos de autonomía”.
Por ese motivo, Sanz se comprometió a seguir apostando por este tipo de colaboraciones. “Creemos en el trabajo en red y en la importancia de sumar esfuerzos para dar respuestas más eficaces a las necesidades de la ciudadanía”, ha explicado.
Camarero anuncia talleres de empleo para jóvenes en municipios afectados por la dana que beneficiarán a 450 personas
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado este martes la puesta en marcha de nuevos talleres de empleo dirigidos a jóvenes para contribuir a la recuperación de los municipios afectados por la dana, que podrán beneficiar a alrededor de 450 personas.
Camarero hizo este anuncio durante su visita a los talleres de ocupación de Alcàsser, donde ha avanzado que próximamente se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatoria del programa Talento Joven Garantía Juvenil.
La vicepresidenta ha destacado que “estos programas permiten a los jóvenes formarse en un oficio mientras trabajan en proyectos reales vinculados a la reconstrucción de sus municipios, lo cual mejora su calificación y multiplica sus oportunidades de acceso al mercado laboral”.
Formación y ocupación para la reconstrucción
Lo programa Talento Joven Garantía Juvenil contará con una inversión de 9,9 millones de euros y permitirá desenrollar proyectos en municipios afectados por la DANA, que combinarán formación profesional acreditable y ocupación efectiva durante un periodo de doce meses.
Las persones participantes podrán obtener certificados profesionales completos, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral en actuaciones de interés general vinculadas a la recuperación del entorno.
Además, el programa incorpora formación complementaria en inserción laboral, competencias digitales, igualdad de género, prevención de riesgos laborales y emprendimiento.
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