La Fundación Asindown y el Ayuntamiento de Burjasot promueven la inclusión con la actividad “Distintos educa”

El Ayuntamiento de Burjasot y la Fundación Asindown, en el marco del convenio de colaboración que mantienen ambas entidades, y que año tras año hace que el municipio sea la sede del festival de música “Yo no te cambio por nadie”, han programado una charla informativa que tendrá lugar en la Casa de Cultura.

Concretamente este año se va a desarrollar la actividad “Distintos educa” el próximo día 22 de abril en la Sala de Audiovisuales del citado espacio municipal a las 18.00 horas y pensada para personas a partir de los 14 años, con el objetivo de que tanto los jóvenes como sus padres, madres o tutores puedan participar en la misma de manera conjunta y compartiendo experiencias.

Dos partes

Esta actividad consta de dos partes. La primera parte se centrará en los servicios que presta la Fundación Asindown y el asesoramiento a las familias que vengan mientras que, durante la segunda, se emite el cortometraje de carácter social Distintos, que nace desde Asindown y que trata la inclusión social de personas con síndrome de Down a través de una historia emotiva llena de valores.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la red “La Fuerza del Corazón” y la participación de Alejandro Sanz.