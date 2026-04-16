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Se constituye la Acadèmia Valenciana de Cronistes

La Acadèmia Valenciana de Cronistes Valencians (AVCO) ya tiene presidente: José Ramón Sanchis, cronista oficial de Aldaia, quien liderará esta entidad recién constituida en la Llotja de València

Jose Ramon Sanchis Alfonso.

Jose Ramon Sanchis Alfonso. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La Acadèmia Valenciana de Cronistes Valencians (AVCO) se ha acabado de constituir este jueves, 16 de abril, en el Saló del Consolat de Mar de la Llotja de València. Su primer presidente es José Ramón Sanchis, que es el cronista oficial de Aldaia.

Entre las actividades aprobadas destaca la convocatoria extraordinaria de los cronistas, unos actos conmemorativos sobre Jaume I y una solemne misa en la Catedral el próximo 27 de julio con motivo del 750 aniversario de la muerte del monarca.

Noticias relacionadas y más

La Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials comenzó a latir a finales de 2025 con la publicación del Decreto 183/2025 de la Generalitat Valenciana. Y en el año presente de 2026, el siguiente gran paso ha sido materializar el acto de constitución y la investidura de sus miembros o académicos en sendos actos realizados el 19 de febrero y este jueves.

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