Dona'm la ma, la asociación de migrantes de Torrent, recibe apoyo tras la retirada de subvención municipal

Dona'm la ma, la asociación de personas migrantes de Torrent a la que el gobierno municipal de PP y Vox retiró la subvención, no está sola. La entidad, que es la única de estas características en la ciudad, ha recibido el respaldo de numerosos colectivos torrentinos, entre ellos Soterranya y la Cruz Roja, para suplir la pérdida de los 3.000 euros anuales provenientes del Ayuntamiento y con los que sufragaba parte del alquiler del local que tiene en la ciudad.

"A pesar de estas limitaciones, no vamos a parar de trabajar", comenta su presidenta, Mirta Sotomayor. "Se han volcado con nosotros, tanto las asociaciones torrentinas como las ONGs de Valencia", añade.

Dona'm la ma, es una entidad clave en la acogida e integración de los que llegan por primera vez al municipio. La sede social en Torrent está ahora hasta los tope con el proceso de regularización de los migrantes que se ha puesto en marcha a nivel estatal. "Hemos pedido al Ayuntamiento que nos diga cuál es su posicionamiento, porque necesitamos que emita el informe de vulnerabilidad y ya nos han dicho que tardarán entre mes y mes y medio", apunta.

Los socialistas visitan la sede de la asociación. / PSPV

Apoyo del PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE de Torrent ha trasladado todo su apoyo a la labor que desarrolla esta asociación, especialmente en el primer contacto tan decisivo para las personas extranjeras que inician una nueva etapa en Torrent. Asimismo, han denunciado una vez más la retirada del convenio de colaboración por parte del actual gobierno municipal de PP-Vox de Amparo Folgado, "una decisión difícil de entender desde el punto de vista social y que rompe con una línea de colaboración consolidada durante años".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ha señalado que “es una enorme injusticia que el Ayuntamiento dé la espalda a una entidad que ha sido fundamental para la acogida, orientación y acompañamiento de tantas personas que hoy forman parte de nuestra ciudad. Dona’m la Mà representa lo mejor de Torrent: solidaridad, compromiso y humanidad”.

Campos ha añadido que “cuando se toman decisiones como las que ha tomado Amparo Folgado, que afectan directamente a colectivos especialmente vulnerables, conviene preguntarse qué modelo de ciudad se está construyendo y a quién se deja fuera”, subrayando que “Torrent siempre ha sido una ciudad abierta, diversa y acogedora, y no podemos permitir pasos atrás en ese camino”.

Enmiendas al presupuesto

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado nuevas acciones en las enmiendas al presupuesto municipal para recuperar esta línea de subvención y garantizar la continuidad de la labor de la asociación. “Nuestro compromiso es claro: apoyar a quienes más lo necesitan y reconocer el trabajo de quienes, como Dona’m la Mà, dedican su vida a tender la mano a los demás”, ha añadido.

Durante el encuentro, los socialistas también han podido escuchar testimonios de personas que, gracias al acompañamiento de la asociación, lograron encontrar una oportunidad para rehacer sus vidas dentro y fuera de la ciudad. Relatos que evidencian el impacto positivo y transformador del trabajo que realiza Dona’m la Mà, y que refuerzan la necesidad de que las instituciones públicas estén a la altura y respalden este tipo de iniciativas.

Desde el PSOE de Torrent se reitera el compromiso con una ciudad inclusiva, solidaria y cohesionada, donde nadie quede atrás.