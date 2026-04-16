Estudiantes del IES Escultor Francesc Badia de Foios visitan Brno y Praga en un programa Erasmus+

El IES Escultor Francesc Badia de Foios ha participado recientemente en dos programas Erasmus+ que han consistido en una movilidad a la ciudad de Brno (República Checa) con el Gymnázium Kapitána Jaroše Třída y en un intercambio de acogida con estudiantes de Alemania en València, provenientes de la Europaschule Gymnasium Gommern.

En la ciudad de Brno, el grupo de Foios fue recibido por el equipo directivo del centro anfitrión y participó en actividades de integración, así como en talleres de iniciación a la lengua checa. Durante la estancia, el alumnado visitó el centro histórico de la ciudad y asistió a clases junto con estudiantes locales.

Estancia en la República Checa

Uno de los momentos más destacados fue la excursión a Praga, donde recorrieron el castillo, el puente de Carlos, el reloj astronómico y la plaza de Venceslau, conociendo de primera mano la historia y el patrimonio cultural del país.

En el ámbito científico, en el instituto se realizó una reflexión comparativa entre culturas y un trabajo cooperativo centrado en temas de genética y ética científica, para posteriormente visitar el museo Mendel. La experiencia se completó con la visita a las cuevas de Moravia y otros espacios naturales y culturales de la región.

Intercambio alemán en València

Por su parte, durante la acogida del alumnado alemán, se llevaron a cabo numerosas actividades de cohesión, como por ejemplo rutas culturales con la aplicación ‘Actionbound’, juegos cooperativos y convivencia con las familias anfitrionas.

Un grupo de estudiantes alemanes visita València. / A. F.

El programa incluyó visitas en lugares emblemáticos de València y su entorno, como la plaza de la Mare de Déu, Sagunt, el puerto, la Malva-rosa y las cuevas de Sant Josep. También se realizaron excursiones al Oceanogràfic y al parque natural de la Albufera, donde el alumnado disfrutó de un paseo en barca y de una ruta por la naturaleza hasta la playa del Saler.

Paella en la barraca

El grupo visitante recorrió los principales monumentos de la ciudad y compartió actividades gastronómicas y culturales; asistió a clases en el centro y aprendió a elaborar una paella tradicional en la Barraca de Toni Montoliu. Como acto simbólico de despedida, los participantes intercambiaron camisetas firmadas.

Desde el IES Escultor Francesc Badia de Foios se destaca que “ambos intercambios han supuesto oportunidades únicas para el crecimiento personal y académico del alumnado, además de contribuir a fomentar valores como la cooperación, el respeto intercultural y el sentimiento de ciudadanía europea”.